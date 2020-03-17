Вчера, 15:53 ОФИЦИАЛЬНО: Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год!

24 марта, Международный Олимпийский комитет совместно с оргкомитетом Токио-2020 сделали итоговое заявление. Главный спортивный форум 4-х летия будет перенесен на лето следующего года по-причине заботе о здоровье спортсменов. На решение главным образом повлияла ситуация с распространением коронавируса COVID-19. 24 марта, Международный Олимпийский комитет совместно с оргкомитетом Токио-2020 сделали итоговое заявление. Главный спортивный форум 4-х летия будет перенесен на лето следующего года по-причине заботе о здоровье спортсменов. На решение главным образом повлияла ситуация с распространением коронавируса COVID-19.





Напомним, последних несколько дней активно обсуждалась тема Олимпиады. Решение "как говорится" назревало...Наконец-то, сегодня были расставлены все точки над "І".

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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