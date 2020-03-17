ОФИЦИАЛЬНО: Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год!

24 марта, Международный Олимпийский комитет совместно с оргкомитетом Токио-2020 сделали итоговое заявление. Главный спортивный форум 4-х летия будет перенесен на лето следующего года по-причине заботе о здоровье спортсменов. На решение главным образом повлияла ситуация с распространением коронавируса COVID-19.
Напомним, последних несколько дней активно обсуждалась тема Олимпиады. Решение "как говорится" назревало...Наконец-то, сегодня были расставлены все точки над "І".
Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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