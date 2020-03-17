Сегодня, 15:08 Международная федерация футбола готова продлить сезон 2019/20 годов.

По информации "The Athletic" Международная федерация футбола (ФИФА) собирается продлить текущий футбольный сезон. Каждая национальная футбольная ассоциация будет индивидуально принимать решение об продлении чемпионатов и кубков. Также, ФИФА изменит график летнего трансферного окна для футболистов. По информацииМеждународная федерация футбола (ФИФА) собирается продлить текущий футбольный сезон. Каждая национальная футбольная ассоциация будет индивидуально принимать решение об продлении чемпионатов и кубков. Также, ФИФА изменит график летнего трансферного окна для футболистов.





Безусловно, все эти мероприятия проводятся для того чтобы сезон 2019-20 годов в национальных чемпионатах был доигран. Вместе с тем, многое будет зависеть от ситуации с распространением коронавируса COVID-19.









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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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