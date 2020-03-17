Сегодня, 12:03 Лыжные гонки сегодня 17.03.2020, Спринт Тур. Расписание и результаты гонок. Большунов обладатель большого Хрустального глобуса.

17 марта, в американском Миннеаполисе, отменен 2-й этап дебютной лыжной многодневки "Спринт Тур" сезона 2019/20. Напомним, 1-й этап в канадском Квебеке также не состоялся. Причиной всему, стало распространение Коронавируса COVID-19. 17 марта, в американском Миннеаполисе,2-й этап дебютной лыжной многодневки "Спринт Тур" сезона 2019/20. Напомним, 1-й этап в канадском Квебеке также не состоялся. Причиной всему, стало распространение Коронавируса

Таким образом, Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение завершить сезон по-результатам которого свой первый, и надеемся не последний большой Хрустальный глобус завоевал российский лыжник Александр Большунов. В активе россиянина 2221 набранный балл.

Также, Александр стал лучшим в дистанционных дисциплинах. В спринтерских забегах, традиционно не было равных норвежцу Йоханнесу Хелфосту Клебо. К слову, Клебо завершил сезон с общим вторым результатом - 1726.





У женщин не было равных норвежке Терезе Йохауг. Тереза в общем зачете набрала 2508. Россиянка Наталья Непряева показала третий результат пропустив норвежку Хейди Венг. 1356 очков у представительницы Архангельска. Удачный сезон для российского лыжного спорта, несмотря на чуточку смазанную концовку.





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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