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Легендарный французский биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру.

После 8-го этапа Кубка мира в финском Контиолахти легендарный француз Мартен Фуркад объявил о завершении блистательной карьеры. Напомним, в связи с пандемией коронавируса COVID-19, биатлонный сезон Кубка мира 2019/2020 годов был завершен досрочно, а Мартен выиграл свою заключительную гонку в профи, однако уступил Большой хрустальный глобус норвежцу Йоханнесу Тингенсу Бё. Всего 2 очка проиграл Фуркад главному антагонисту последних лет.

Вцелом "Французский гений" собрал 5-ть золотых медалей Олимпийских игр. 13-ть раз восходил на наивысшую ступень пьедестала почета Чемпионатов мира. Рекордных 7-мь раз выигрывал Большой хрустальный глобус по-итогам кубков мира. Еще одна "Легендарная личность" попрощалась с Большим спортом и биатлоном в частности.


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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