Сегодня, 15:04 Чемпионат Испании по футболу переносится на неопределенный срок...

Накануне, Королевская испанская федерация футбола приняла решение продолжить паузу в Ла Лиге. Напомним, изначально в национальном чемпионате были перенесены лишь два тура, однако со значительным обострением ситуации вокруг эпидемии коронавируса COVID-19 продолжения соревнований откладывается на неопределенный срок. Накануне, Королевская испанская федерация футбола приняла решение продолжить паузу в Ла Лиге. Напомним, изначально в национальном чемпионате были перенесены лишь два тура, однако со значительным обострением ситуации вокруг эпидемии коронавируса COVID-19 продолжения соревнований откладывается на неопределенный срок.





На данный момент в Примере сыграно 27-мь туров, по-итогам которых лидирует каталонская Барселона. "Блаугранас" опережает мадридский Реал на два пункта.





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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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