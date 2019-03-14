Сегодня, 11:56 Континентальная хоккейная Лига досрочно завершила сезон 2019/20 годов!

25 марта, Континентальная хоккейная Лига (КХЛ) сообщила о досрочном завершении сезона 2019/20 годов. Команды в этом году не будут определять победителя Кубка Гагарина, а начнут уже планировать следующий сезон. В связи с распространением коронавируса COVID-19 лига приняла решение отменить оставшийся матчи плей-офф. 25 марта, Континентальная хоккейная Лига (КХЛ) сообщила о досрочном завершении сезона 2019/20 годов. Команды в этом году не будут определять победителя Кубка Гагарина, а начнут уже планировать следующий сезон. В связи с распространением коронавируса COVID-19 лига приняла решение отменить оставшийся матчи плей-офф.





Напомним, клубы остановились на стадии плей-офф 1/4 финала. Сначала финский "Йокерит" заявил о выходе из соревновательного процесса. Затем, казахстанский "Барыс" отказался от дальнейшего участия в турнире.

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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