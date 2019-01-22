Вчера, 15:39                    

Рафаэль Надаль - Доминик Тим, Видео 1/4 финала Australian Open-2020. Видеозапись и результат матча, смотреть

29 января, на арене "имени Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия) состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2020 по теннису. На центральный корт "Мельбурн-Парка" вышли титулованный испанец Рафаэль Надаль и амбициозный австриец Доминик Тим.

Игра получилась сверх упорной и зрелищной, а итоговый результат определили несколько ключевых розыгрышей, где Тим был на высоте...Как это было, смотрите лучшие фрагменты и ключевые розыгрыши в ОНЛАЙН видео повторе из Австралии...

Надаль - Тим, Extended Highlights Australian Open-2020, Видео запись ключевых моментов матча 1/4 финала.


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 31.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 31.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
Бесик Кудухов - лучшие моменты карьеры, видео!
Бесик Кудухов - лучшие моменты карьеры, видео!
Видео!
Вольная борьба Топ-10 красивейших моментов, видео.
Вольная борьба Топ-10 красивейших моментов, видео.
Видео!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
ВИДЕО АРХИВ
Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата Австралии-2020. Видеозапись и резезультат матча, смотреть
Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата Австралии-2020. Видеозапись и резезультат матча, смотреть
Теннис, Федерер - Джокович, ФИНАЛ Уимблдона-2019. Полная видеозапись матча, смотреть
Теннис, Федерер - Джокович, ФИНАЛ Уимблдона-2019. Полная видеозапись матча, смотреть
Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео.
Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео.
Видео!

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»