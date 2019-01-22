Вчера, 15:39 Рафаэль Надаль - Доминик Тим, Видео 1/4 финала Australian Open-2020. Видеозапись и результат матча, смотреть

29 января, на арене "имени Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия) состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2020 по теннису. На центральный корт "Мельбурн-Парка" вышли титулованный испанец Рафаэль Надаль и амбициозный австриец Доминик Тим. 29 января, на арене "имени Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия) состоялся четвертьфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2020 по теннису. На центральный корт "Мельбурн-Парка" вышли титулованный испанец Рафаэль Надаль и амбициозный австриец Доминик Тим.





Игра получилась сверх упорной и зрелищной, а итоговый результат определили несколько ключевых розыгрышей, где Тим был на высоте...Как это было, смотрите лучшие фрагменты и ключевые розыгрыши в ОНЛАЙН видео повторе из Австралии...

Надаль - Тим, Extended Highlights Australian Open-2020, Видео запись ключевых моментов матча 1/4 финала.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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