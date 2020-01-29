Сегодня, 10:24 Теннис, Рафаэль Надаль - Доминик Тим 29.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, где смотреть

29 января, на корте имени Рода Лейвера в Мельбурне (Австралия), где сейчас продолжается Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде. Лидер мирового рейтинга, легендарный испанец Рафаэль Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Тим занимает 5 место в мировом табели о рангах сильнейших теннисистов мира. Счет личных встреч 9:4 в пользу Рафы. В том числе, титулованный испанец выиграл все 4 встречи на мэйджорах. В Париже "Бык с Мальорки" уверенно разбирался с претендентом на грунтовый трон, а вот на харде в Нью-Йорке их поединок длился около 5-ти часов и завершился победой Надаля на тайбрейке решающего сета 7-6(5). 29 января, на корте имени Рода Лейвера в Мельбурне (Австралия), где сейчас продолжается Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится четвертьфинальный матч в мужском одиночном разряде. Лидер мирового рейтинга, легендарный испанец Рафаэль Надаль сыграет с австрийцем Домиником Тимом. Тим занимает 5 место в мировом табели о рангах сильнейших теннисистов мира. Счет личных встреч 9:4 в пользу Рафы. В том числе, титулованный испанец выиграл все 4 встречи на мэйджорах. В Париже "Бык с Мальорки" уверенно разбирался с претендентом на грунтовый трон, а вот на харде в Нью-Йорке их поединок длился около 5-ти часов и завершился победой Надаля на тайбрейке решающего сета 7-6(5).





Накануне, в 1/8 финала Рафаэль в тяжелой борьбе одолел австралийца Ника Киргиоса 6-3, 3-6, 7-6(6), 7-6(4)). В стартовых турах испанец особых проблем не испытал. Что касается Доминика, то в 4-м раунде он уверенно переиграл неуступчивого француза Гаэля Монфиса 6-2, 6-4, 6-4. Во втором раунде Тиму пришлось играть 5 сетов против малоизвестного австралийца Алекса Болта. Походу турнира Доминик прибавляет, а это ничего хорошего Рафе не сулит.





Думается, предстоящий матч станет настоящим испытанием для обоих теннисистов. Как непосредственно сложится очередная битва принципиальных Топ-соперников, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Евроспорт-1.





Начало трансляции матча Рафаэль Надаль - Доминик Тим около 10.30 по-Киеву, 11.30 московское время.

Надаль - Тим, ОНЛАЙН видео трансляция 1/4 финала Australian Open-2020, результат, счет матча...

Результат матча победа Доминика Тима. Счет игры Надаль - Тим 1:3 (6-7(3), 6-7(4), 6-4, 6-7(6)).

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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com

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