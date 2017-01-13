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Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата Австралии-2020. Видеозапись и резезультат матча, смотреть

2 февраля, на арене "имени Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия) состоялся финал Открытого чемпионата Австралии 2020 по теннису. В решающем матча сошлись серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим. Напомним, Новак защищал титул прошлогоднего чемпиона. В случае успеха для Ноле предстоящий триумф на Australian Open стал 8-м в карьере. Тим впервые играл в финале австралийского мэйджора.

Финальный поединок вышел сверх упорным и до заключительного сета непредсказуемым...Как это было, лучшие фрагменты и ключевые розыгрыши матча смотрите в ОНЛАЙН видео повторе из Мельбурн...

Джокович - Тим, ФИНАЛ Australian Open-2020, Видео запись ключевых моментов матча и результат финала.


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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com
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