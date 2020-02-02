Сегодня, 16:02 Теннис сегодня 02.02.2020, Финал, Открытый Чемпионат Австралии, Джокович - Тим. Расписание и результат матча.

2 февраля, на центральном корте "Мельбурн-парка" имени Рода Лейвера в Мельбурне (Австралия), где сегодня подходит к завершению турнир Большого Шлема "Australian Open-2020", состоится финальный матч в мужском одиночном разряде. 7-кратный победитель здешнего мэйджора, серб Новак Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом. 2 февраля, на центральном корте "Мельбурн-парка" имени Рода Лейвера в Мельбурне (Австралия), где сегодня подходит к завершению турнир Большого Шлема "Australian Open-2020", состоится финальный матч в мужском одиночном разряде. 7-кратный победитель здешнего мэйджора, серб Новак Джокович сыграет с австрийцем Домиником Тимом.





Wrestlingua.com - подготовил для Вас расписание мужского одиночного финала Australian Open 2020 года на 2 февраля. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результат встречи, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице: Время Киевское (Москва, Минск + 1 час).

ATP - ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД: Открытый чемпионат Австралии (Мельбурн), хард

10:30 Новак Джокович (Сербия) - Доминик Тим (Австрия) - ПРЯМАЯ ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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