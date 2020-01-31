Вчера, 10:13 Теннис, Доминик Тим - Александр Зверев 31.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция полуфинала Открытого чемпионата Австралии, где смотреть

31 января, на корте Мельбурна "имени Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия), где сейчас вступает в завершающую фазу Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится полуфинал матч в мужском одиночном разряде. Австриец Доминик Тим сыграет с немцем Александром Зверевым. Тим находится на 5-м месте в табели о рангах сильнейших теннисистов мира. Зверев-младший 7-я ракетка мира. Счет личных встреч 6:2 в пользу австрийского теннисиста. 31 января, на корте Мельбурна "имени Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия), где сейчас вступает в завершающую фазу Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится полуфинал матч в мужском одиночном разряде. Австриец Доминик Тим сыграет с немцем Александром Зверевым. Тим находится на 5-м месте в табели о рангах сильнейших теннисистов мира. Зверев-младший 7-я ракетка мира. Счет личных встречв пользу австрийского теннисиста.





В минувшем году Доминик с Сашей провели одну встречу. В полуфинале Итогового турнира Тим взял верх в двух сетах 7-5, 6-3. Оба показывают уверенный теннис на текущем мэйджоре и вполне заслужили оспорить путевку в финал.





Напомним, в 1/2 финала Доминик одержал тяжелейшую победу над лидером мирового рейтинга, испанцем Рафаэлем Надалем 7-6(3), 7-6(4), 4-6, 7-6(6)). Зверев-младший одержал волевую победу над швейцарцем Стэном Вавринкой 1-6, 6-3, 6-4 и 6-2.





Практически наверняка нас ожидает упорная борьба с приблизительно равными шансами на успех. Кто на данный момент окажется стабильней и проявит волю к победе, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Евроспорт-1.





Начало трансляции матча Доминик Тим - Александр Зверев около 10.30 по-Киеву, 11.30 московское время.

Тим - Зверев, ОНЛАЙН видео трансляция 1/2 финала Australian Open-2020, результат, счет матча...

Результат матча победа Доминика Тима. Счет игры Тим - Зверев 3:1 (3-6, 6-4, 7-6(3), 7-6(4)).

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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com

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