Сегодня, 10:10 Теннис, Андрей Рублёв - Александр Зверев 27.01.2020 Прямая Онлайн видео трансляция Australian Open, где смотреть

27 января, на корте "Melbourne Arena" в австралийском Мельбурне, где сейчас продолжается Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится матч четвертого круга в мужском одиночном разряде. Россиянин Андрей Рублёв сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым. Рублев на данный момент занимает 16-е место в рейтинге ATP. Зверев 7-я ракетка мира. Счет личных встреч 3:0 в пользу Саши. Более того, Андрей не сумел взять ни одного сета у Зверева-младшего. 27 января, на корте "Melbourne Arena" в австралийском Мельбурне, где сейчас продолжается Открытый чемпионат Австралии 2020 по теннису, состоится матч четвертого круга в мужском одиночном разряде. Россиянин Андрей Рублёв сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым. Рублев на данный момент занимает 16-е место в рейтинге ATP. Зверев 7-я ракетка мира. Счет личных встреч 3:0 в пользу Саши. Более того, Андрей не сумел взять ни одного сета у Зверева-младшего.





Несомненно, Рублев является самым успешным теннисистом на старте сезона. В активе молодого россиянина титулы в Дохе и Аделаиде. Да и на текущем мэйджоре Андрей показывает качественный и зрелый теннис. Чего только стоит волевая победа накануне, где россиянин одержал волевую победу над бельгийцем Давидом Гоффеном 2-6, 7-6(3), 6-3, 7-6(4).





Зверев не показал столь высоких результатов на старте сезона. Вместе с тем, Александр уверенно проводит текущий турнир. Пока-что амбициозный немец ни отдал своим соперникам ни сета. В третьем круге, он без особых проблем переиграл неуступчивого испанца Фернандо Вердаско 6-2, 6-2 и 6-4.





Как непосредственно сложится этот любопытнейший матч за выход в четвертьфинал Открытого Чемпионата Австралии, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Евроспорт.





Начало трансляции матча Андрей Рублёв - Александр Зверев около 10.30 московское время.

Рублёв - Зверев, Онлайн видео трансляция 1/8 финала Australian Open-2020, результат, счет матча...

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Автор / Сергей Близнюк для Wrestlingua.com

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