Вчера, 17:35 Футбол: Чемпионат России 2019/20 годов может возобновится в июле.

Накануне стало известно, что руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) планирует возобновить игры чемпионата страны по футболу в концовке июле а завершить уже в августе. Напомним, командам осталось сыграть 8-мь туров. Сейчас же у клубов вынужденная пауза в связи с пандемией коронавируса COVID-19, который бушует по-всему миру. Накануне стало известно, что руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) планирует возобновить игры чемпионата страны по футболу в концовке июле а завершить уже в августе. Напомним, командам осталось сыграть 8-мь туров. Сейчас же у клубов вынужденная пауза в связи с пандемией коронавируса COVID-19, который бушует по-всему миру.





На данный момент лидером является питерский Зенит у которого 50 набранных баллов. Вслед идут Краснодар и Локомотив. Клубы из Краснодара и Москвы набрали по 41 пункту.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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