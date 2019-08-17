Вчера, 17:35                    

Футбол: Чемпионат России 2019/20 годов может возобновится в июле.

Накануне стало известно, что руководство Российской Премьер-Лиги (РПЛ) планирует возобновить игры чемпионата страны по футболу в концовке июле а завершить уже в августе. Напомним, командам осталось сыграть 8-мь туров. Сейчас же у клубов вынужденная пауза в связи с пандемией коронавируса COVID-19, который бушует по-всему миру.

На данный момент лидером является питерский Зенит у которого 50 набранных баллов. Вслед идут Краснодар и Локомотив. Клубы из Краснодара и Москвы набрали по 41 пункту.


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео.
Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео.
Видео!
Вольная борьба. ТОП-10, лучших борцов легковесов 21 века. Видео.
Вольная борьба. ТОП-10, лучших борцов легковесов 21 века. Видео.
Видео!
Ген победы. Белоглазовы. Видео фильм о легендарных братьях Сергее и Анатолие Белоглазовых!
Ген победы. Белоглазовы. Видео фильм о легендарных братьях Сергее и Анатолие Белоглазовых!
ВИДЕО!
Футбол, Тамбов - Крылья Советов 16.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть
Футбол, Тамбов - Крылья Советов 16.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России,
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
ВИДЕО АРХИВ
Вольная борьба. ТОП-10, лучших борцов легковесов 21 века. Видео.
Вольная борьба. ТОП-10, лучших борцов легковесов 21 века. Видео.
Видео!
Вольная, греко-римская борьба. Лучшие моменты, броски с Чемпионата Азия в Нью-Дели-2020, видео
Вольная, греко-римская борьба. Лучшие моменты, броски с Чемпионата Азия в Нью-Дели-2020, видео
Лучшие моменты, броски с Чемпионата Мира в Нур-Султане-2019, видео
Лучшие моменты, броски с Чемпионата Мира в Нур-Султане-2019, видео

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»