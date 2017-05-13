Сегодня, 12:45 Евровидение-2020 отменили в связи с пандемией коронавируса!

Накануне, стало известно, что популярный конкурс песни "Евровидение"2020 в текущем году не состоится в связи с пандемией COVID-19. По информации Super TV. официально об отмене песенного европейского конкурса будет объявлено 19 марта. Накануне, стало известно, что популярный конкурс песни "Евровидение"2020 в текущем году не состоится в связи с пандемией COVID-19. По информацииофициально об отмене песенного европейского конкурса будет объявлено 19 марта.





Напомним, Украину на конкурсе должна была представлять электрофольк-группа GO-A с песней “Solovey”.





«Евровидение» должно было состояться в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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