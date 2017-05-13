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Евровидение-2020 отменили в связи с пандемией коронавируса!

Накануне, стало известно, что популярный конкурс песни "Евровидение"2020 в текущем году не состоится в связи с пандемией COVID-19. По информации Super TV. официально об отмене песенного европейского конкурса будет объявлено 19 марта.

Напомним, Украину на конкурсе должна была представлять электрофольк-группа GO-A с песней “Solovey”.

«Евровидение» должно было состояться  в Роттердаме (Нидерланды) с 12 по 16 мая.


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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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