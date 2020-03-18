Чемпионат Украины по вольной борьбе-2020 среди юниоров – ПЕРЕНЕСЕН!

Чемпионат Украины по вольной борьбе 2020 года среди спортсменов и спортсменок 2000-2002 г.р. переносится на неопределенный срок.
Накануне, стало известно, что первенство страны среди юниоров, которое планировалось провести с 7 - 10 апреля во Львове переносится на неопределенный срок. Причиной всему распространение коронавируса COVID-19, который бушует сейчас в Европе и зафиксирован уже в нашей стране. Безусловно, в таких условиях соревнования проводить нельзя.
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!