Сегодня, 14:32 Формула-1: Гран-при Баку перенесли в связи с пандемией коронавируса!

Сегодня, 23 марта организаторы Гран-при Азербайджана приняли и опубликовали решение о переносе гонки на неопределенный срок. Напомним, азербайджанский этап должен был открывать "Королевские гонки" сезона 2020 года. Гран-при Баку планировался на 7 июня. Сегодня, 23 марта организаторы Гран-при Азербайджана приняли и опубликовали решение о переносе гонки на неопределенный срок. Напомним, азербайджанский этап должен был открывать "Королевские гонки" сезона 2020 года. Гран-при Баку планировался на 7 июня.





Ранее уже были отменены этапы в Австралии и Монако, а также перенесены Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов и Испании. Как сложится дальнейшая судьба Формулы-1, безусловно, будет зависеть от ситуации с коронавирусом COVID-19.





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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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