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Формула-1: Гран-при Баку перенесли в связи с пандемией коронавируса!

Сегодня, 23 марта организаторы Гран-при Азербайджана приняли и опубликовали решение о переносе гонки на неопределенный срок. Напомним, азербайджанский этап должен был открывать "Королевские гонки" сезона 2020 года. Гран-при Баку планировался на 7 июня.

Ранее уже были отменены этапы в Австралии и Монако, а также перенесены Гран-при Бахрейна, Вьетнама, Китая, Нидерландов и Испании. Как сложится дальнейшая судьба Формулы-1, безусловно, будет зависеть от ситуации с коронавирусом COVID-19.


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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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