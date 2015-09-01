Сегодня, 13:26 Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!

Накануне, Пресс-служба Открытого чемпионата Франции по теннису сообщила о планах перенести грунтовый мэйджор на осень текущего года. Причиной всему пандемия коронавируса, которая бушует сейчас в мире. Планируется, что французский турнир Большого Шлема пройдет с 20 сентября по 4 октября. Накануне, Пресс-служба Открытого чемпионата Франции по теннису сообщила о планах перенести грунтовый мэйджор на осень текущего года. Причиной всему пандемия коронавируса, которая бушует сейчас в мире. Планируется, что французский турнир Большого Шлема пройдет с 20 сентября по 4 октября.





Безусловно, такое решение не лучший вариант для теннисистов ATP и руководства US OPEN. Напомним, американский мэйджор традиционно проходит с конца августа до середины сентября.













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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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