Вчера, 15:30 Биатлон, Гонка преследования, ЖЕНЩИНЫ 14.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Контиолахти, где смотреть

Сегодня, 14 марта, в финском Контиолахти завершается Кубок мира по биатлону 2019/2020 годов. Заключительной гонкой сезона станет пасьют у женщин на 10км. Напомним, завтрашние командные дисциплины, в том числе традиционный 9-й этап в норвежском Холменколлене. Сегодня, 14 марта, в финском Контиолахти завершается Кубок мира по биатлону 2019/2020 годов. Заключительной гонкой сезона станет пасьют у женщин на 10км. Напомним, завтрашние командные дисциплины, в том числе традиционный 9-й этап в норвежском Холменколлене.





Открывать пасьют будет немка Дениз Херрманн, которая набрала блестящий ход. Спустя 20 секунд стартует соотечественница Херрманн - Франциска Пройсс. Замкнет тройку лидеров норвежка Тирил Экхофф. Экхофф побежит с 32 секундным отставанием от Дениз. К слову, Тирил борется за Большой хрустальный глобус с итальянкой Доротеей Вирер. У Вирер 781 набранный бал. У норвежки - 755. Вместе с тем итальянка будет стартовать лишь 19-й с разрывом от лидерши 1 минута 19 секунд. Любопытнейшая борьба нас ожидает...





Как непосредственно сложится эта любопытнейшая контактная дисциплина, смотрите на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на пасьют 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

14. Валя Семеренко +1:04

30. Вита Семеренко +1:43

32. Анастасия Меркушина +1:45

53. Юлия Джима +2:13

57. Елена Пидгрушная +2:23

Россия

7. Лариса Куклина +0:48

24. Ирина Старых +1:25

44. Светлана Миронова +1:52

46. Екатерина Юрлова-Перхт +1:56

Беларусь

16. Елена Кручинкина +1:16

50. Ирина Кручинкина +2:09





Полный старт-лист WOMEN 10 KM PURSUIT в Контиолахти смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 16.45 по-Киеву, 17.45 московское время, Минск.

Биатлон, гонка Преследования у женщин, Прямая видео трансляция Кубка мира в Финляндии, результаты гонки...

1. Жюлья Симон ФРАНЦИЯ (0+1+1+0) - 30:43,5

2. Селина Гаспарин ШВЕЙЦАРИЯ (1+2+1+0) +17,3

3. Лиза Виттоцци ИТАЛИЯ (1+1+1+1) +20,9



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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4. Кайса Макаряйнен ФИНЛЯНДИЯ (1+1+2+0) +28,2...24. Анастасия Меркушина УКРАИНА (1+0+1+1) +1:53,530. Валя Семеренко УКРАИНА (1+2+3+0) +2:16,435. Вита Семеренко УКРАИНА (0+1+2+1) +2:45,8DNS Юлия ДжимаDNS Елена Пидгрушная