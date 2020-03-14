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Биатлон, Гонка преследования, ЖЕНЩИНЫ 14.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Контиолахти, где смотреть

Сегодня, 14 марта, в финском Контиолахти завершается Кубок мира по биатлону 2019/2020 годов. Заключительной гонкой сезона станет пасьют у женщин на 10км. Напомним, завтрашние командные дисциплины, в том числе традиционный 9-й этап в норвежском Холменколлене.

Открывать пасьют будет немка Дениз Херрманн, которая набрала блестящий ход. Спустя 20 секунд стартует соотечественница Херрманн - Франциска Пройсс. Замкнет тройку лидеров норвежка Тирил Экхофф. Экхофф побежит с 32 секундным отставанием от Дениз. К слову, Тирил борется за Большой хрустальный глобус с итальянкой Доротеей Вирер. У Вирер 781 набранный бал. У норвежки - 755. Вместе с тем итальянка будет стартовать лишь 19-й с разрывом от лидерши 1 минута 19 секунд. Любопытнейшая борьба нас ожидает...

Как непосредственно сложится эта любопытнейшая контактная дисциплина, смотрите на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на пасьют 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

14. Валя Семеренко +1:04
30. Вита Семеренко +1:43
32. Анастасия Меркушина +1:45
53. Юлия Джима +2:13
57. Елена Пидгрушная +2:23

Россия

7. Лариса Куклина +0:48
24. Ирина Старых +1:25
44. Светлана Миронова +1:52
46. Екатерина Юрлова-Перхт +1:56

Беларусь

16. Елена Кручинкина +1:16
50. Ирина Кручинкина +2:09

Полный старт-лист WOMEN 10 KM PURSUIT в Контиолахти смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 16.45 по-Киеву, 17.45 московское время, Минск.

Биатлон, гонка Преследования у женщин, Прямая видео трансляция Кубка мира в Финляндии, результаты гонки...

1.  Жюлья Симон ФРАНЦИЯ (0+1+1+0) - 30:43,5

2.  Селина Гаспарин ШВЕЙЦАРИЯ (1+2+1+0)  +17,3

3.  Лиза Виттоцци ИТАЛИЯ (1+1+1+1)  +20,9

4.  Кайса Макаряйнен ФИНЛЯНДИЯ (1+1+2+0)  +28,2
...
24.  Анастасия Меркушина УКРАИНА (1+0+1+1)  +1:53,5
30.  Валя Семеренко УКРАИНА (1+2+3+0)  +2:16,4
35.  Вита Семеренко УКРАИНА (0+1+2+1)  +2:45,8
DNS  Юлия Джима
DNS  Елена Пидгрушная

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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