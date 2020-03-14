Сегодня, 11:45 Биатлон сегодня 14.03.2020. Кубок мира в финском Контиолахти. Расписание и результат гонок преследования.

14 марта, в финском Контиолахти завершается 8-й и заключительный этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Сегодня, на биатлонистов и биатлонисток ожидают гонки преследования, по-результатам которых определятся обладатели Больших и малых хрустальных глобусов. Сначала на дистанцию 12.5км выйдут мужчины. Затем, свой отрезок 10км побегут женщины. Традиционно, в пасьютах принимают участие 60 лучших стреляющих лыжников по итогам спринта. 14 марта, в финском Контиолахти завершается 8-й и заключительный этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Сегодня, на биатлонистов и биатлонисток ожидают гонки преследования, по-результатам которых определятся обладатели Больших и малых хрустальных глобусов. Сначала на дистанцию 12.5км выйдут мужчины. Затем, свой отрезок 10км побегут женщины. Традиционно, в пасьютах принимают участие 60 лучших стреляющих лыжников по итогам спринта.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников этой увлекательнейшей контактной дисциплины.





men-12.5-km-pursuit.pdf [405,5 Kb] (cкачиваний: 11) Старт-лист пасьюта у мужчин качайте:





women-10-km-pursuit.pdf [405,36 Kb] (cкачиваний: 4) Старт-лист пасьюта у женщин качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу финского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание гонок преследования на 14 марта. Контиолахти-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).





16:45 Гонка преследования, Женщины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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