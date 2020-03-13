Биатлон, Женский спринт 13.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Контиолахти, где смотреть
13 марта, на лыжне финского Контиолахти, где сейчас проходит 8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 97 биатлонисток поспорят подиум и рейтинговые очки заключительного спринта сезона. Напомним, 9-й этап в норвежском Холменколлене отменен.
Лидерша общего зачета Кубка мира, итальянка Доротея Вирер выйдет на трассу под 18-м стартовым номером. На данный момент, в активе Вирер - 776 набранных пунктов. У норвежки Тирил Экхофф, которая идет второй в общем зачете 707 баллов. Разрыв существенный тем не менее преодолимый...Тирил побежит сегодня 12-й. Любопытнейшее противостояние нас ожидает на лыжне сегодня..
Как непосредственно сложится заочная борьба итальянки и норвежки, смотрите на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на спринт 7,5км сборных: Украины, России и Беларуси.
Украина
25. Юлия Джима
51. Анастасия Меркушина
70. Вита Семеренко
79. Елена Пидгрушная
89. Валя Семеренко
Россия
30. Ирина Старых
38. Светлана Миронова
44. Лариса Куклина
58. Екатерина Юрлова-Перхт
88. Кристина Резцова
Беларусь
9. Елена Кручинкина
43. Анна Сола
55. Динара Алимбекова
91. Ирина Кручинкина
Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Контиолахти смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 16.30 по-Киеву, 17.30 московское время, Минск.
Биатлон, спринтерская гонка у женщин на Кубке мира в Финляндии, Прямая видео трансляция, результаты гонки...1. Дениз Херрманн (Германия) (0+1) 20:00,5
2. Франциска Пройсс (Германия) (1+0) +20,1
3. Тирил Экхофф (Норвегия)(1+1) +32,3
...
14. Валя Семеренко (Украина) (0+1) +1:04,1
30. Вита Семеренко (Украина) (1+1) +1:43,0
32. Анастасия Меркушина (Украина) (0+2) +1:45,2
53. Юлия Джима (Украина) (1+2) +2:13,2
57. Елена Пидгрушная (Украина) (3+0) +2:23,4
ПРОТОКОЛ:Скоро...
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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