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Биатлон, Женский спринт 13.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Контиолахти, где смотреть

13 марта, на лыжне финского Контиолахти, где сейчас проходит 8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 97 биатлонисток поспорят подиум и рейтинговые очки заключительного спринта сезона. Напомним, 9-й этап в норвежском Холменколлене отменен.

Лидерша общего зачета Кубка мира, итальянка Доротея Вирер выйдет на трассу под 18-м стартовым номером. На данный момент, в активе Вирер - 776 набранных пунктов. У норвежки Тирил Экхофф, которая идет второй в общем зачете 707 баллов. Разрыв существенный тем не менее преодолимый...Тирил побежит сегодня 12-й. Любопытнейшее противостояние нас ожидает на лыжне сегодня..

Как непосредственно сложится заочная борьба итальянки и норвежки, смотрите на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на спринт 7,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

25. Юлия Джима
51. Анастасия Меркушина
70. Вита Семеренко
79. Елена Пидгрушная
89. Валя Семеренко

Россия

30. Ирина Старых
38. Светлана Миронова
44. Лариса Куклина
58. Екатерина Юрлова-Перхт
88. Кристина Резцова

Беларусь

9. Елена Кручинкина
43. Анна Сола
55. Динара Алимбекова
91. Ирина Кручинкина

Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Контиолахти смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 16.30 по-Киеву, 17.30 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у женщин на Кубке мира в Финляндии, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1.  Дениз Херрманн (Германия) (0+1)  20:00,5
2.  Франциска Пройсс (Германия) (1+0)  +20,1
3.  Тирил Экхофф (Норвегия)(1+1)  +32,3
...
14.  Валя Семеренко (Украина) (0+1)  +1:04,1
30.  Вита Семеренко (Украина) (1+1)  +1:43,0
32.  Анастасия Меркушина (Украина) (0+2)  +1:45,2
53.  Юлия Джима (Украина) (1+2)  +2:13,2
57.  Елена Пидгрушная (Украина) (3+0)  +2:23,4

ПРОТОКОЛ:Скоро...


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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