Вчера, 14:26 Биатлон, Женский спринт 13.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Контиолахти, где смотреть

13 марта, на лыжне финского Контиолахти, где сейчас проходит 8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 97 биатлонисток поспорят подиум и рейтинговые очки заключительного спринта сезона. Напомним, 9-й этап в норвежском Холменколлене отменен. 13 марта, на лыжне финского Контиолахти, где сейчас проходит 8-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 97 биатлонисток поспорят подиум и рейтинговые очки заключительного спринта сезона. Напомним, 9-й этап в норвежском Холменколлене отменен.





Лидерша общего зачета Кубка мира, итальянка Доротея Вирер выйдет на трассу под 18-м стартовым номером. На данный момент, в активе Вирер - 776 набранных пунктов. У норвежки Тирил Экхофф, которая идет второй в общем зачете 707 баллов. Разрыв существенный тем не менее преодолимый...Тирил побежит сегодня 12-й. Любопытнейшее противостояние нас ожидает на лыжне сегодня..





Как непосредственно сложится заочная борьба итальянки и норвежки, смотрите на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на спринт 7,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

25. Юлия Джима

51. Анастасия Меркушина

70. Вита Семеренко

79. Елена Пидгрушная

89. Валя Семеренко

Россия

30. Ирина Старых

38. Светлана Миронова

44. Лариса Куклина

58. Екатерина Юрлова-Перхт

88. Кристина Резцова

Беларусь

9. Елена Кручинкина

43. Анна Сола

55. Динара Алимбекова

91. Ирина Кручинкина





Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Контиолахти смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 16.30 по-Киеву, 17.30 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у женщин на Кубке мира в Финляндии, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Дениз Херрманн (Германия) (0+1) 20:00,5

2. Франциска Пройсс (Германия) (1+0) +20,1

3. Тирил Экхофф (Норвегия)(1+1) +32,3

ПРОТОКОЛ:Скоро...

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

...14. Валя Семеренко (Украина) (0+1) +1:04,130. Вита Семеренко (Украина) (1+1) +1:43,032. Анастасия Меркушина (Украина) (0+2) +1:45,253. Юлия Джима (Украина) (1+2) +2:13,257. Елена Пидгрушная (Украина) (3+0) +2:23,4