Биатлон, Гонка преследования, женщины 19.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в Рупольдинге, где смотреть

Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.



19 января, на биатлонной трассе немецкого Рупольдинга, где сегодня подходит к завершению 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка преследования у женщин на 10км. Традиционно, 60 сильнейших биатлонисток по-итогам спринта выйдут на дистанцию.Открывать пасьют будет норвежкаБлагодаря победе в спринте Тириль возглавила общей зачет кубка мира. Второй, с отставанием 27 секунд побежит шведка Ханна Эберг. Замкнет тройку итальянка Доротея Вирер. Вирер будет проигрывать на старте норвежке 37 секунд.Как сложится и чем завершится пасьют 2-го немецкого этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах:Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский пасьют 10км сборных: Украины, России и Беларуси.