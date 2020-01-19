Вчера, 12:18                    

Биатлон, Гонка преследования, женщины 19.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в Рупольдинге, где смотреть

19 января, на биатлонной трассе немецкого Рупольдинга, где сегодня подходит к завершению 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка преследования у женщин на 10км. Традиционно, 60 сильнейших биатлонисток по-итогам спринта выйдут на дистанцию.
Открывать пасьют будет норвежка Тириль Экхофф. Благодаря победе в спринте Тириль возглавила общей зачет кубка мира. Второй, с отставанием 27 секунд побежит шведка Ханна Эберг. Замкнет тройку итальянка Доротея Вирер. Вирер будет проигрывать на старте норвежке 37 секунд.  

Как сложится и чем завершится пасьют 2-го немецкого этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский пасьют 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина
29. Юлия Джима +1:41
34. Вита Семеренко +1:51
59. Валя Семеренко +2:25

Россия
36. Лариса Куклина +1:54
37. Екатерина Юрлова-Перхт +1:56
42. Кристина Резцова +2:00
60. Ирина Старых +2:27

Беларусь
4. Анна Сола +0:50
16. Елена Кручинкина +1:27
49. Ирина Кривко +2:11

Полный старт-лист WOMEN 10 KM PURSUIT в Рупольдинге смотрите ЗДЕСЬ.

                                      Начало прямой трансляции гонки в 13.15 по-Киеву, 14.15 московское время, Минск.

Биатлон, гонка преследования у женщин на Кубке мира в Рупольдинге, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Тирил Экхофф НОРВЕГИЯ (0+0+1+0)  34:08,7

2. Паулина Фиалкова СЛОВАКИЯ (1+0+0+1)  +46,3

3. Ханна Эберг ШВЕЦИЯ (0+1+0+1)  +55,1

...
8. Вита Семеренко УКРАИНА (0+0+0+0)  +1:13,1
18. Валя Семеренко УКРАИНА (0+0+1+0)  +2:03,1
DNF Юлия Джима УКРАИНА (0+2+2+3)

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:women-10-km-pursuit.pdf [450,6 Kb] (cкачиваний: 46)  



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Футбол, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 19.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть
Футбол, Ливерпуль - Манчестер Юнайтед 19.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской
Результат матча!
Водное поло, Россия - Греция 19.01.2020. Онлайн видео трансляция чемпионата Европы в Венгрии, где смотреть
Водное поло, Россия - Греция 19.01.2020. Онлайн видео трансляция чемпионата Европы в
Результат матча!
Биатлон, мужская Гонка преследования 19.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в немецком Рупольдинге, где смотреть
Биатлон, мужская Гонка преследования 19.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в
Результат гонки!
Лыжи, мужская Гонка преследования 19.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в чешском Нове-Место, где смотреть
Лыжи, мужская Гонка преследования 19.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в
Результат гонки!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок мира 19.01.2020 гонки преследования в немецком Рупольдинге. Расписание и результат.
Биатлон сегодня, Кубок мира 19.01.2020 гонки преследования в немецком Рупольдинге. Расписание и результат.
Лыжные гонки 19.01.2020, Кубок мира в чешском Нове-Место. Расписание и результаты гонок преследования.
Лыжные гонки 19.01.2020, Кубок мира в чешском Нове-Место. Расписание и результаты гонок преследования.
UFC 246 fight card: Конор МакГрегор - Дональд Серроне, файткард шоу McGregor - Cerrone
UFC 246 fight card: Конор МакГрегор - Дональд Серроне, файткард шоу McGregor - Cerrone
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»