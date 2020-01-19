Биатлон, Гонка преследования, женщины 19.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в Рупольдинге, где смотреть
19 января, на биатлонной трассе немецкого Рупольдинга, где сегодня подходит к завершению 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка преследования у женщин на 10км. Традиционно, 60 сильнейших биатлонисток по-итогам спринта выйдут на дистанцию.
Открывать пасьют будет норвежка Тириль Экхофф. Благодаря победе в спринте Тириль возглавила общей зачет кубка мира. Второй, с отставанием 27 секунд побежит шведка Ханна Эберг. Замкнет тройку итальянка Доротея Вирер. Вирер будет проигрывать на старте норвежке 37 секунд.
Как сложится и чем завершится пасьют 2-го немецкого этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский пасьют 10км сборных: Украины, России и Беларуси.
Открывать пасьют будет норвежка Тириль Экхофф. Благодаря победе в спринте Тириль возглавила общей зачет кубка мира. Второй, с отставанием 27 секунд побежит шведка Ханна Эберг. Замкнет тройку итальянка Доротея Вирер. Вирер будет проигрывать на старте норвежке 37 секунд.
Как сложится и чем завершится пасьют 2-го немецкого этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский пасьют 10км сборных: Украины, России и Беларуси.
Украина
29. Юлия Джима +1:41
34. Вита Семеренко +1:51
59. Валя Семеренко +2:25
Россия
36. Лариса Куклина +1:54
37. Екатерина Юрлова-Перхт +1:56
42. Кристина Резцова +2:00
60. Ирина Старых +2:27
Беларусь
4. Анна Сола +0:50
16. Елена Кручинкина +1:27
49. Ирина Кривко +2:11
Полный старт-лист WOMEN 10 KM PURSUIT в Рупольдинге смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 13.15 по-Киеву, 14.15 московское время, Минск.
Биатлон, гонка преследования у женщин на Кубке мира в Рупольдинге, Прямая видео трансляция, результаты гонки...
1. Тирил Экхофф НОРВЕГИЯ (0+0+1+0) 34:08,7
2. Паулина Фиалкова СЛОВАКИЯ (1+0+0+1) +46,3
3. Ханна Эберг ШВЕЦИЯ (0+1+0+1) +55,1...
8. Вита Семеренко УКРАИНА (0+0+0+0) +1:13,1
18. Валя Семеренко УКРАИНА (0+0+1+0) +2:03,1
DNF Юлия Джима УКРАИНА (0+2+2+3)
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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