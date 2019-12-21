Сегодня, 14:09 Биатлон, Гонка Преследования, женщины, 21.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во французском Анси, где смотреть

Сегодня, 21 декабря, на стадионе французского Анси, где в эти дни продолжается 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка преследования у женщин на 10км. Сегодня, 21 декабря, на стадионе французского Анси, где в эти дни продолжается 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка преследования у женщин на 10км.

Напомним, 60 сильнейших биатлонисток по-итогам спринта выступят в предстоящей дисциплине. Открывать пасьют будет норвежка Тирил Экхофф, которая с одним промахам сумела завоевать золото. Блестящий лыжный ход показала Тирилл накануне. С отставанием в 6 секунд стартует француженка Жюстин Бреза. Спустя 21 секунду от лидерши побежит чешка Маркета Давидова. У россиянки Светланы Мировновой 4-я позиция и 23 секунд разрыв от лидерши соответственно.





Как сложится и чем завершится эта увлекательнейшая контактная дисциплина, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский пасьют 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

9. Елена Пидгрушная +0:47

30. Дарья Блашко +1:35

38. Юлия Джима +1:46

50. Вита Семеренко +2:03

55. Валя Семеренко +2:09

Россия

4. Светлана Миронова +0:23

18. Екатерина Юрлова-Перхт +1:15

28. Лариса Куклина +1:32

Беларусь

7. Ирина Кривко +0:45

46. Ирина Кручинкина +1:56

57. Динара Алимбекова





Полный старт-лист WOMEN 10 KM PURSUIT в Анси Ле-Гран-Борнане смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 16.00 по-Киеву, 17.00 московское время, Минск.

Биатлон, Гонка Преследования у женщин на Кубке мира в Анси, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Тирил Экхофф НОРВЕГИЯ (1+0+1+0) 29:41,6

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд НОРВЕГИЯ (1+0+1+0) +38,1

3. Лена Хекки ШВЕЙЦАРИЯ (0+1+1+0) +46,0

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Автор / Слава Лжыжин для Wrestlingua.com

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...12. Елена Пидгрушная УКРАИНА (0+1+0+1) +1:49,317. Дарья Блашко УКРАИНА (0+0+0+0) +2:12,122. Вита Семеренко УКРАИНА (0+0+0+0) +2:31,923. Юлия Джима УКРАИНА (0+0+1+0) +2:33,638. Валя Семеренко УКРАИНА (1+0+0+2) +3:33,1