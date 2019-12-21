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Биатлон, Гонка Преследования, женщины, 21.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во французском Анси, где смотреть

Сегодня, 21 декабря, на стадионе французского Анси, где в эти дни продолжается 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится гонка преследования у женщин на 10км.
Напомним, 60 сильнейших биатлонисток по-итогам спринта выступят в предстоящей дисциплине. Открывать пасьют будет норвежка Тирил Экхофф, которая с одним промахам сумела завоевать золото. Блестящий лыжный ход показала Тирилл накануне. С отставанием в 6 секунд стартует француженка Жюстин Бреза. Спустя 21 секунду от лидерши побежит чешка Маркета Давидова. У россиянки Светланы Мировновой 4-я позиция  и 23 секунд разрыв от лидерши соответственно.

Как сложится и чем завершится эта увлекательнейшая контактная дисциплина, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский пасьют 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

9.  Елена Пидгрушная  +0:47
30.  Дарья Блашко  +1:35
38.  Юлия Джима  +1:46
50.  Вита Семеренко  +2:03
55.  Валя Семеренко  +2:09

Россия

4. Светлана Миронова +0:23
18. Екатерина Юрлова-Перхт +1:15
28. Лариса Куклина +1:32

Беларусь

7. Ирина Кривко +0:45
46. Ирина Кручинкина +1:56
57. Динара Алимбекова

Полный старт-лист WOMEN 10 KM PURSUIT в Анси Ле-Гран-Борнане смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 16.00 по-Киеву, 17.00 московское время, Минск.

Биатлон, Гонка Преследования у женщин на Кубке мира в Анси, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Тирил Экхофф НОРВЕГИЯ (1+0+1+0)  29:41,6

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд НОРВЕГИЯ (1+0+1+0)  +38,1

3. Лена Хекки ШВЕЙЦАРИЯ (0+1+1+0)  +46,0

...
12. Елена Пидгрушная УКРАИНА (0+1+0+1)  +1:49,3
17. Дарья Блашко УКРАИНА (0+0+0+0)  +2:12,1
22. Вита Семеренко УКРАИНА (0+0+0+0)  +2:31,9
23. Юлия Джима УКРАИНА (0+0+1+0)  +2:33,6
38. Валя Семеренко УКРАИНА (1+0+0+2)  +3:33,1

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Автор / Слава Лжыжин для Wrestlingua.com
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