Биатлон, женский спринт 15.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в Рупольдинге, где смотреть
15 января, в немецком Рупольдинге стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать второй немецкий этап будет спринтерская гонка у женщин на 7.5км. Всего 107 биатлонисток разыграют подиум в этой увлекательной динамичной дисциплине. Текущая лидерша мирового рейтинга, итальянка Доротея Вирер выйдет на дистанцию под 29-м стартовым номером. Вторая в общем зачете, норвежка Тирил Экхофф побежит 11-й. Стоит отметить, итальянка выигрывает у норвежки в общем зачете лишь 9-ть баллов, и вполне возможно, по-результатам предстоящей гонки произойдет смена на Олимпе...
Как сложится и чем завершится спринт 2-го немецкого этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский спринт 7,5км сборных: Украины, России и Беларуси.
Украина
17. Елена Пидгрушная
30. Юлия Джима
49. Валя Семеренко
58. Вита Семеренко
100. Дарья Блашко
Россия
10. Екатерина Юрлова-Перхт
40. Светлана Миронова
51. Лариса Куклина
62. Кристина Резцова
92. Ирина Старых
Беларусь
21. Ирина Кривко
47. Елена Кручинкина
76. Анна Сола
107. Ирина Кручинкина
Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Рупольдинге смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямой трансляции гонки в 15.30 по-Киеву, 16.30 московское время, Минск.
Биатлон, спринтерская гонка у женщин на Кубке мира в Рупольдинге, Прямая видео трансляция, результаты гонки...
1. Тирил Экхофф НОРВЕГИЯ (0+0) 18:55,5
2. Ханна Эберг ШВЕЦИЯ (0+0) +29,7
3. Доротея Вирер ИТАЛИЯ (0+0) +36,8...
29. Юлия Джима УКРАИНА (0+1) +1:41,3
34. Вита Семеренко УКРАИНА (0+1) +1:50,5
40. Елена Пидгрушная УКРАИНА (1+2) +1:58,6
58. Валя Семеренко УКРАИНА (3+0) +2:25,2
67. Дарья Блашко УКРАИНА (1+0) +2:39,8
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!