Сегодня, 14:39 Биатлон, женский спринт 15.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в Рупольдинге, где смотреть

15 января, в немецком Рупольдинге стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать второй немецкий этап будет спринтерская гонка у женщин на 7.5км. Всего 107 биатлонисток разыграют подиум в этой увлекательной динамичной дисциплине. Текущая лидерша мирового рейтинга, итальянка Доротея Вирер выйдет на дистанцию под 29-м стартовым номером. Вторая в общем зачете, норвежка Тирил Экхофф побежит 11-й. Стоит отметить, итальянка выигрывает у норвежки в общем зачете лишь 9-ть баллов, и вполне возможно, по-результатам предстоящей гонки произойдет смена на Олимпе... 15 января, в немецком Рупольдинге стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать второй немецкий этап будет спринтерская гонка у женщин на 7.5км. Всегоразыграют подиум в этой увлекательной динамичной дисциплине. Текущая лидерша мирового рейтинга, итальянка Доротея Вирер выйдет на дистанцию под 29-м стартовым номером. Вторая в общем зачете, норвежка Тирил Экхофф побежит 11-й. Стоит отметить, итальянка выигрывает у норвежки в общем зачете лишь 9-ть баллов, и вполне возможно, по-результатам предстоящей гонки произойдет смена на Олимпе...





Как сложится и чем завершится спринт 2-го немецкого этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский спринт 7,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

17. Елена Пидгрушная

30. Юлия Джима

49. Валя Семеренко

58. Вита Семеренко

100. Дарья Блашко

Россия

10. Екатерина Юрлова-Перхт

40. Светлана Миронова

51. Лариса Куклина

62. Кристина Резцова

92. Ирина Старых

Беларусь

21. Ирина Кривко

47. Елена Кручинкина

76. Анна Сола

107. Ирина Кручинкина





Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Рупольдинге смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.30 по-Киеву, 16.30 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у женщин на Кубке мира в Рупольдинге, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Тирил Экхофф НОРВЕГИЯ (0+0) 18:55,5

2. Ханна Эберг ШВЕЦИЯ (0+0) +29,7

3. Доротея Вирер ИТАЛИЯ (0+0) +36,8

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...29. Юлия Джима УКРАИНА (0+1) +1:41,334. Вита Семеренко УКРАИНА (0+1) +1:50,540. Елена Пидгрушная УКРАИНА (1+2) +1:58,658. Валя Семеренко УКРАИНА (3+0) +2:25,267. Дарья Блашко УКРАИНА (1+0) +2:39,8