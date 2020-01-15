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Биатлон, женский спринт 15.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в Рупольдинге, где смотреть

15 января, в немецком Рупольдинге стартует 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать второй немецкий этап будет спринтерская гонка у женщин на 7.5км. Всего 107 биатлонисток разыграют подиум в этой увлекательной динамичной дисциплине. Текущая лидерша мирового рейтинга, итальянка Доротея Вирер выйдет на дистанцию под 29-м стартовым номером. Вторая в общем зачете, норвежка Тирил Экхофф побежит 11-й. Стоит отметить, итальянка выигрывает у норвежки в общем зачете лишь 9-ть баллов, и вполне возможно, по-результатам предстоящей гонки произойдет смена на Олимпе...

Как сложится и чем завершится спринт 2-го немецкого этапа Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на женский спринт 7,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

17.  Елена Пидгрушная
30.  Юлия Джима
49.  Валя Семеренко
58.  Вита Семеренко
100.  Дарья Блашко

Россия

10. Екатерина Юрлова-Перхт
40. Светлана Миронова
51. Лариса Куклина
62. Кристина Резцова
92. Ирина Старых

Беларусь

21. Ирина Кривко
47. Елена Кручинкина
76. Анна Сола
107. Ирина Кручинкина

Полный старт-лист WOMEN 7.5 KM SPRINT в Рупольдинге смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 15.30 по-Киеву, 16.30 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у женщин на Кубке мира в Рупольдинге, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1.  Тирил Экхофф НОРВЕГИЯ (0+0)  18:55,5

2.  Ханна Эберг ШВЕЦИЯ  (0+0)  +29,7

3.  Доротея Вирер ИТАЛИЯ (0+0)  +36,8

...
29.  Юлия Джима УКРАИНА (0+1)  +1:41,3
34.  Вита Семеренко УКРАИНА (0+1)  +1:50,5
40.  Елена Пидгрушная УКРАИНА (1+2)  +1:58,6
58.  Валя Семеренко УКРАИНА (3+0)  +2:25,2
67.  Дарья Блашко УКРАИНА (1+0)  +2:39,8

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ:women-7.5-km-sprint.pdf [456,58 Kb] (cкачиваний: 11)  



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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