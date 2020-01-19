Биатлон сегодня, Кубок мира 19.01.2020 гонки преследования в немецком Рупольдинге. Расписание и результат.
19 января, в немецком Рупольдинге подходит к завершению 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. В заключительный день 2-го немецкого этапа состоятся гонки преследования или пасьюты у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 10км выйдут биталонистки. Затем, отрезок 12,5км побегут биатлонисты. Традиционно, в пасьютах принимают участие 60 лучших стреляющих лыжников по итогам спринта.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников этой контактной дисциплины.
Старт-лист пасьюта у женщин качайте:
Старт-лист пасьюта у мужчин качайте:
Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу немецкого этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.
Биатлон - Кубок мира, расписание гонок преследования на 19 января. Рупольдинг-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).
13:15 Гонка преследования, Женщины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
15:30 Гонка преследования, Мужчины 12,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!