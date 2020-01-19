Вчера, 10:06 Биатлон сегодня, Кубок мира 19.01.2020 гонки преследования в немецком Рупольдинге. Расписание и результат.

19 января, в немецком Рупольдинге подходит к завершению 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. В заключительный день 2-го немецкого этапа состоятся гонки преследования или пасьюты у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 10км выйдут биталонистки. Затем, отрезок 12,5км побегут биатлонисты. Традиционно, в пасьютах принимают участие 60 лучших стреляющих лыжников по итогам спринта. 19 января, в немецком Рупольдинге подходит к завершению 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. В заключительный день 2-го немецкого этапа состоятся гонки преследования или пасьюты у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 10км выйдут биталонистки. Затем, отрезок 12,5км побегут биатлонисты. Традиционно, в пасьютах принимают участие 60 лучших стреляющих лыжников по итогам спринта.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников этой контактной дисциплины.





women-10-km-pursuit.pdf [459,85 Kb] (cкачиваний: 63) Старт-лист пасьюта у женщин качайте:





men-12.5-km-pursuit.pdf [459,67 Kb] (cкачиваний: 32) Старт-лист пасьюта у мужчин качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу немецкого этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание гонок преследования на 19 января. Рупольдинг-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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