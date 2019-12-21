Сегодня, 10:39 Биатлон сегодня, Кубок мира 21.12.2019 в французском Анси. Расписание и результат гонок преследования.

21 декабря, на лыжне французского Анси Ле-Гран-Борнане, где сейчас продолжается 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоятся гонки преследования у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 12,5км выйдут биатлонисты. Затем, отрезок 10км побегут биатлонистки. Традиционно, в пасьютах принимают участие 60 лучших стреляющих лыжников по итогам спринта. 21 декабря, на лыжне французского Анси Ле-Гран-Борнане, где сейчас продолжается 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоятся гонки преследования у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 12,5км выйдут биатлонисты. Затем, отрезок 10км побегут биатлонистки. Традиционно, в пасьютах принимают участие 60 лучших стреляющих лыжников по итогам спринта.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников этой контактной дисциплины.





men-12.5-km-pursuit.pdf [412,68 Kb] (cкачиваний: 18) Старт-лист пасьюта у мужчин качайте:





women-10-km-pursuit.pdf [412,57 Kb] (cкачиваний: 9) Старт-лист пасьюта у женщин качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу французского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание гонок преследования на 21 декабря. Анси-2019: Время Киевское (московское время + 1 час).





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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