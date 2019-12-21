Сегодня, 10:39                    

Биатлон сегодня, Кубок мира 21.12.2019 в французском Анси. Расписание и результат гонок преследования.

21 декабря, на лыжне французского Анси Ле-Гран-Борнане, где сейчас продолжается 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоятся гонки преследования у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 12,5км выйдут биатлонисты. Затем, отрезок 10км побегут биатлонистки. Традиционно, в пасьютах принимают участие 60 лучших стреляющих лыжников по итогам спринта.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников этой контактной дисциплины.

Старт-лист пасьюта у мужчин качайте:men-12.5-km-pursuit.pdf [412,68 Kb] (cкачиваний: 18)  

Старт-лист пасьюта у женщин качайте:women-10-km-pursuit.pdf [412,57 Kb] (cкачиваний: 9)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу французского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание гонок преследования на 21 декабря. Анси-2019: Время Киевское (московское время + 1 час).

14:00 Гонка преследования, Мужчины 12,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

16:00 Гонка преследования, Женщины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Денис Лебедев - Табисо Мчуну 21.12.2019, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского поединка в Красноярске, где смотреть
Денис Лебедев - Табисо Мчуну 21.12.2019, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского
LIVE!
Кудряшов - Пейсар 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Красноярске, где смотреть
Кудряшов - Пейсар 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция боя в Красноярске, где смотреть
LIVE!
Биатлон, Гонка Преследования, женщины, 21.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во французском Анси, где смотреть
Биатлон, Гонка Преследования, женщины, 21.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира во
Результат гонки!
Лыжи, Спринт 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Планица, где смотреть
Лыжи, Спринт 21.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в словенской Планица, где
Результаты!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок IBU 21.12.2019. Расписание и результаты смешанных эстафет в австрийском Обертиллиахе.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 21.12.2019. Расписание и результаты смешанных эстафет в австрийском Обертиллиахе.
Биатлон сегодня, Кубок мира 21.12.2019 в французском Анси. Расписание и результат гонок преследования.
Биатлон сегодня, Кубок мира 21.12.2019 в французском Анси. Расписание и результат гонок преследования.
Лыжные гонки сегодня 21.12.2019, Кубок мира в словенском Планица. Расписание и результаты спринтерских гонок.
Лыжные гонки сегодня 21.12.2019, Кубок мира в словенском Планица. Расписание и результаты спринтерских гонок.
ВИДЕО АРХИВ
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Александр Гвоздик большое видео интервью, перед боем против Артура Бетербиева
Александр Гвоздик большое видео интервью, перед боем против Артура Бетербиева

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»