Биатлон сегодня, Кубок мира 21.12.2019 в французском Анси. Расписание и результат гонок преследования.
21 декабря, на лыжне французского Анси Ле-Гран-Борнане, где сейчас продолжается 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоятся гонки преследования у мужчин и женщин. Сначала на дистанцию 12,5км выйдут биатлонисты. Затем, отрезок 10км побегут биатлонистки. Традиционно, в пасьютах принимают участие 60 лучших стреляющих лыжников по итогам спринта.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников этой контактной дисциплины.
Старт-лист пасьюта у мужчин качайте:
Старт-лист пасьюта у женщин качайте:
Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу французского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.
Биатлон - Кубок мира, расписание гонок преследования на 21 декабря. Анси-2019: Время Киевское (московское время + 1 час).
14:00 Гонка преследования, Мужчины 12,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
16:00 Гонка преследования, Женщины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!