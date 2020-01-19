Вчера, 14:30 Биатлон, мужская Гонка преследования 19.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в немецком Рупольдинге, где смотреть

19 января, в немецком Рупольдинге, завершается 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Заключительной гонкой 2-го немецкого этапа будет мужской пасьют на 12,5км. Напомним, по-результатам спринта первым на дистанцию выйдет новоиспеченный лидер общего зачета Кубка мира, именитый француз Мартен Фуркад. Вслед за Фуркадом на трассу выйдет его соотечественник Кантен Фийон Майе. Майе стартует спустя 3 секунды. Замкнет тройку лидеров немецкий биатлонист Бенедикт Долль, который выйдет на дистанцию с 12 секундным разрывом от лидера. Борьба за подиум в этой увлекательнейшей контактной дисциплине нам обеспечена. 19 января, в немецком Рупольдинге, завершается 5-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Заключительной гонкой 2-го немецкого этапа будет мужской пасьют на 12,5км. Напомним, по-результатам спринта первым на дистанцию выйдет новоиспеченный лидер общего зачета Кубка мира, именитый французВслед за Фуркадом на трассу выйдет его соотечественникМайе стартует спустя 3 секунды. Замкнет тройку лидеров немецкий биатлонист, который выйдет на дистанцию с 12 секундным разрывом от лидера. Борьба за подиум в этой увлекательнейшей контактной дисциплине нам обеспечена.





Как сложится и чем завершится пасьют на традиционном немецком этапе Кубка Мира 2019/20, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской пасьют 12.5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

8. Артем Прима +0:27

10. Дмитрий Пидручный +0:35

36. Сергей Семенов +1:32

37. Антон Дудченко +1:33

Россия

11. Александр Логинов +0:44

17. Матвей Елисеев +0:51

53. Евгений Гараничев +1:52

55. Эдуард Латыпов +1:59

Беларусь

23. Роман Ялиотнов +1:07

44. Никита Лабастов +1:39

48. Антон Смольский +1:44





Полный старт-лист MEN 12.5 KM PURSUIT в Рупольдинге смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.30 по-Киеву, 16.30 московское время, Минск.

Биатлон, гонка преследования у мужчин, Кубок мира в Рупольдинге, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Мартен Фуркад ФРАНЦИЯ (0+0+0+0) 31:26,8

2. Кантен Фийон Майе ФРАНЦИЯ (0+0+1+0) +17,6

3. Ветле-Сьястад Кристиансен НОРВЕГИЯ (0+0+0+1) +46,0

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...11. Артем Прима УКРАИНА (0+1+1+0) +1:09,029. Антон Дудченко УКРАИНА (0+1+0+0) +2:48,640. Сергей Семенов УКРАИНА (0+1+1+0) +3:24,7DNF Дмитрий Пидручный УКРАИНА (1+1+3+2)