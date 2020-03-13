Биатлон сегодня 13.03.2020. Кубок мира. Спринт у женщин в финском Контиолахти. Расписание и результат гонки.
13 марта, в финском Контиолахти, где вчера стартовал 8-й и заключительный этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, состоится спринтерская гонка у женщин на 7,5км. Всего 97 биатлонисток примут участие в этой динамической и зрелищной дисциплине.
Лидерша общего зачета, итальянка Доротея Вирер побежит под 18-м номером. Ближайшая преследовательница Вирер - норвежка Тирил Экхофф стартует 12-й. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участниц спринтерской дисциплины на 7.5км.
Старт-лист спринта у женщин качайте:
Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу финского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.
Биатлон - Кубок мира, расписание спринтерской гонки на 13 марта. Контиолахти-2020: Время Киевское (московское время, Минск + 1 час).
16:30 Спринтерская гонка, Женщины 7,5 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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