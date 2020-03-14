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Биатлон, Мужская гонка преследования 14.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Контиолахти, где смотреть

14 марта, в финском Контиолахти подходит к завершению Кубок мира по биатлону 2019/2020 годов. Напомним, в связи с распространением коронавируса завтрашние смешанные эстафеты и 9-й этап в Норвегии отменены. Сегодня, на старт гонки преследования выйдут мужчины, которые побегут 12,5км.

Безусловно, главной интригой является борьба именитого француза Мартена Фуркада и молодого норвежца Йоханнеса Тингенса Бё. К слову, вчера Фуркад заявил о завершении своей блестящей карьеры. На данный момент, в общем зачете Фуркад опережает Бё на 10 зачетных баллов, однако за вычетом худших гонок именно норвежец является фаворитом на Большой хрустальный глобус.

По-итогам спринта открывать пасьют будет Бё-младший. Вслед за норвежцем с 21 секундным отставанием выйдет Мартен. Замкнет тройку лидеров Эмильен Жаклен. Жаклен стартует спустя 22 секунды от лидера. Любопытнейшая гонка и противостояние нас ожидает...

Как непосредственно сложится контактная борьба Мартена и Йоханнеса, смотрите на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на пасьют 12,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

19.  Дмитрий Пидручный  +1:14
22.  Артем Прима  +1:19
58.  Руслан Ткаленко  +2:23

Россия

14. Матвей Елисеев +0:59
18. Александр Логинов  +1:13
31. Евгений Гараничев +1:37
36. Эдуард Латыпов +1:45
42. Саид Каримулла Халили +1:55

Беларусь

16. Антон Смольский +1:04
34. Сергей Бочарников +1:42
39. Роман Ялиотнов +1:49

Полный старт-лист MEN 12.5 KM PURSUIT в Контиолахти смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 14.45 по-Киеву, 15.45 московское время, Минск.

Биатлон, гонка Преследования у мужчин, Прямая видео трансляция Кубка мира в Финляндии, результаты гонки...

Смотрите трансляцию на канале:  МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ | МАТЧ ТВ



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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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