Сегодня, 13:45 Биатлон, Мужская гонка преследования 14.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в финском Контиолахти, где смотреть

14 марта, в финском Контиолахти подходит к завершению Кубок мира по биатлону 2019/2020 годов. Напомним, в связи с распространением коронавируса завтрашние смешанные эстафеты и 9-й этап в Норвегии отменены. Сегодня, на старт гонки преследования выйдут мужчины, которые побегут 12,5км. 14 марта, в финском Контиолахти подходит к завершению Кубок мира по биатлону 2019/2020 годов. Напомним, в связи с распространением коронавируса завтрашние смешанные эстафеты и 9-й этап в Норвегии отменены. Сегодня, на старт гонки преследования выйдут мужчины, которые побегут 12,5км.





Безусловно, главной интригой является борьба именитого француза Мартена Фуркада и молодого норвежца Йоханнеса Тингенса Бё. К слову, вчера Фуркад заявил о завершении своей блестящей карьеры. На данный момент, в общем зачете Фуркад опережает Бё на 10 зачетных баллов, однако за вычетом худших гонок именно норвежец является фаворитом на Большой хрустальный глобус.





По-итогам спринта открывать пасьют будет Бё-младший. Вслед за норвежцем с 21 секундным отставанием выйдет Мартен. Замкнет тройку лидеров Эмильен Жаклен. Жаклен стартует спустя 22 секунды от лидера. Любопытнейшая гонка и противостояние нас ожидает...





Как непосредственно сложится контактная борьба Мартена и Йоханнеса, смотрите на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на пасьют 12,5км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

19. Дмитрий Пидручный +1:14

22. Артем Прима +1:19

58. Руслан Ткаленко +2:23

Россия

14. Матвей Елисеев +0:59

18. Александр Логинов +1:13

31. Евгений Гараничев +1:37

36. Эдуард Латыпов +1:45

42. Саид Каримулла Халили +1:55

Беларусь

16. Антон Смольский +1:04

34. Сергей Бочарников +1:42

39. Роман Ялиотнов +1:49





Полный старт-лист MEN 12.5 KM PURSUIT в Контиолахти смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 14.45 по-Киеву, 15.45 московское время, Минск.

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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