Сегодня, 21:08 Биатлон сегодня 12.03.2020, Юниорский Чемпионат Европы в Хохфильцене. Расписание и результат спринтерских гонок.

12 марта, в австрийском Хохфильцене, где сейчас продолжается Юниорский Чемпионат Европы по биатлону 2020 году, состоятся спринтерские гонки у юниоров и юниорок. Сначала на дистанцию 10км выйдут биатлонисты. Затем, спринтерский отрезок 7.5км побегут биатлонистки. 12 марта, в австрийском Хохфильцене, где сейчас продолжается Юниорский Чемпионат Европы по биатлону 2020 году, состоятся спринтерские гонки у юниоров и юниорок. Сначала на дистанцию 10км выйдут биатлонисты. Затем, спринтерский отрезок 7.5км побегут биатлонистки.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами...













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Биатлон - Чемпионат Европы 2020 среди юношей и девушек, расписание спринтерских гонок на 12 марта: Время Киевское (московское время + 1 час).

11:00 Спринтерская гонка, Юниоры 10км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ





14:30 Спринтерская гонка, Юниорки 7.5км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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