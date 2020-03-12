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Биатлон сегодня 12.03.2020, Юниорский Чемпионат Европы в Хохфильцене. Расписание и результат спринтерских гонок.

12 марта, в австрийском Хохфильцене, где сейчас продолжается Юниорский Чемпионат Европы по биатлону 2020 году, состоятся спринтерские гонки у юниоров и юниорок. Сначала на дистанцию 10км выйдут биатлонисты. Затем, спринтерский отрезок 7.5км побегут биатлонистки.  
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами...

Старт-лист мужского спринта качайте:junior-men-10-km-sprint.pdf [680,85 Kb] (cкачиваний: 2)  

Старт-лист женского спринта качайте:junior-women-7.5-km-sprint.pdf [678,31 Kb] (cкачиваний: 0)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу ЮЧЕ по биатлону 2020 года, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат Европы 2020 среди юношей и девушек, расписание спринтерских гонок на 12 марта: Время Киевское (московское время + 1 час).

11:00 Спринтерская гонка, Юниоры 10км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

14:30 Спринтерская гонка, Юниорки 7.5км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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