Биатлон сегодня 31.01.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат спринтерских гонок.
31 января, в швейцарском Ленцерхайде, где в эти дни проходит Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, пройдут спринтерские гонки у юношей и девушек. Сначала на дистанцию 7.5 км выйдут юные биатлонисты. Затем, отрезок 6км побегут юные биатлонистки.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами...
Старт-лист спринта YOUTH MEN 7.5 KM SPRINT качайте:
Старт-лист спринта YOUTH WOMEN 6 KM SPRINT качайте:
Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу ЮЧМ по биатлону 2020 года, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.
Биатлон - Чемпионат мира среди юношей и девушек, расписание спринтерских гонок на 31 января. Ленцерхайд-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).
12:00 Спринтерская гонка, Юноши 7.5км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
15:00 Спринтерская гонка, Девушки 6км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!