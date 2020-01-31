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Биатлон сегодня 31.01.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат спринтерских гонок.

31 января, в швейцарском Ленцерхайде, где в эти дни проходит Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, пройдут спринтерские гонки у юношей и девушек. Сначала на дистанцию 7.5 км выйдут юные биатлонисты. Затем, отрезок 6км побегут юные биатлонистки.  
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами...

Старт-лист спринта YOUTH MEN 7.5 KM SPRINT качайте:youth-men-7.5-km-sprint.pdf [425,87 Kb] (cкачиваний: 31)  

Старт-лист спринта YOUTH WOMEN 6 KM SPRINT качайте:youth-women-6-km-sprint.pdf [425,18 Kb] (cкачиваний: 38)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу ЮЧМ по биатлону 2020 года, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира среди юношей и девушек, расписание спринтерских гонок на 31 января. Ленцерхайд-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

12:00 Спринтерская гонка, Юноши 7.5км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

15:00 Спринтерская гонка, Девушки 6км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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