Сегодня, 13:37 Биатлон, женский Спринт, ЮНИОРКИ 12.03.2020, ОНЛАЙН трансляция чемпионата Европы в австрийском Хохфильцене, где смотреть

12 марта, на биатлонном стадионе австрийского Хохфильцена, где сейчас продолжается Юниорский чемпионат Европы 2020 года, состоится спринтерская гонка у юниорок на 7,5км. Всего 94 биатлонистки поборются за подиум континентального первенства. 12 марта, на биатлонном стадионе австрийского Хохфильцена, где сейчас продолжается Юниорский чемпионат Европы 2020 года, состоится спринтерская гонка у юниорок на 7,5км. Всего 94 биатлонистки поборются за подиум континентального первенства.





Напомним, лидершей общего зачета юниорского Кубка IBU является швейцарка - Эми Басерга. Басерга выйдет на дистанцию под 21-м стартовым номером. Также, стоит обратить внимание на молодых и амбициозных биатлонисток из Германии, Норвегии, Франции, России и Украины.





Как непосредственно сложится и чем завершится спринтерская гонка на ЮЧЕ, следите на нашем сайте...





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на спринт среди биатлонисток до 21 года сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

13. Екатерина Бех

31. Анастасия Рассказова

54. Оксана Москаленко

76. Юлия Городна

91. Оксана Коваленко

Россия

15. Анастасия Кайшева

24. Анастасия Гореева

39. Дарья Сидорова

41. Анастасия Шевченко

82. Алина Кудисова

83. Анастасия Халиуллина

Беларусь

11. Алина Пильчук

38. Дарья Кудаева

77. Карина Онуфриенко





Полный старт-лист JUNIOR WOMEN 7.5 KM SPRINT в Австрии смотрите ЗДЕСЬ.





Начало гонки в 14.30 по-Киеву, 15.30 московское время, Минск.

Биатлон, женская спринтерская гонка на 7,5км в Хохфильцене, Прямая ОНЛАЙН-ТЕКСТОВАЯ трансляция юниорского Чемпионата Европы, результаты гонки...

1-я СТРЕЛЬБА 91/91

2-я СТРЕЛЬБА 90/ 90

НА ФИНИШЕ 90/90

1) Бех Катерина (Украина) 0+1 - 24:50.2

2) BOUCAUD Laura (Франция) 0+0 +21.4

3) Шевченко Анастасия (Россия) 0+0 +21.1





(Украина)

(Украина)

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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1) Бех Катерина (Украина) 0+ - 8:14.52) DUSILOVA Karolina (Чехия) 0+ +14.93) BENED Camille (Франция) 0+ +19.51) Бех Катерина (Украина) 0+1 17:15.02) DUSILOVA Karolina (Чехия) 0+ +17.53) Шевченко Анастасия (Россия) 0+0 +21.1...24.Анастасия Рассказова (Украина)(1+1) +2:08,741.Юлия Городна(1+2) +3:17,349.Оксана Москаленко(1+2) +3:56,6DNSОксана Коваленко (Украина)