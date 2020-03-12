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Биатлон, Спринт, ЮНИОРЫ 12.03.2020, ОНЛАЙН трансляция чемпионата Европы в австрийском Хохфильцене

12 марта, на биатлонном стадионе Хохфильцена (Австрия), где в эти дни проходит Юниорский чемпионат Европы 2020 года, состоится спринтерская гонка у юниоров на 10км. Всего 123 биатлонистов оспорят комплект наград в этой увлекательнейшей и динамичной дисциплине.

Фаворитом предстоящей гонки является лидер общего зачета юниорского Кубка IBU, швейцарец - Никлас Хартвег. Хартвег выйдет на дистанцию под 40-м стартовым номером. Также, стоит обратить внимание на молодых и перспективных биатлонистов из Германии, Норвегии, Франции, России и Украины.  
Как непосредственно сложится и чем завершится спринтерская гонка на ЮЧЕ, следите на нашем сайте...

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на спринт среди биатлонистов до 21 года сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

36. Евгений Ивченко
38. Роман Боровик
70. Юрий Сытник
88. Сергей Телень
109. Александр Пономаренко

Россия

7. Кирилл Бажин
15. Даниил Серохвостов
44. Алексей Вагин
72. Даниил Фомин
84. Михаил Первушин
98. Илья Гаврилов
115. Кирилл Онуфриев

Беларусь

9. Илья Авсеенко
30. Дмитрий Лазовский
75. Иван Тулацин
79. Александр Кошин
118. Станислав Зайченко

Полный старт-лист JUNIOR MEN 10 KM SPRINT в Австрии смотрите ЗДЕСЬ.

Начало гонки в 11.00 по-Киеву, 12.00 московское время, Минск.

Биатлон, мужская спринтерская гонка на 10км в Хохфильцене, Прямая ОНЛАЙН-ТЕКСТОВАЯ трансляция юниорского Чемпионата Европы, результаты гонки...

1-я СТРЕЛЬБА  121/121

1) HARTWEG Niklas (Швейцария) 0+ -  8:37.1
2) KARLIK Mikulas (Чехия) 0+  +7.4
3) HORNIG Vitezslav (Чехия) 0+ +13.4

2-я СТРЕЛЬБА 118/118

1) HARTWEG Niklas (Швейцария) 0+0 - 18:01.4
2) CISAR Alex (Словения)  0+0  +1.6
3) HORNIG Vitezslav (Чехия) 0+1 +27.1

НА ФИНИШЕ 118/118

1) CISAR Alex (Словения)  0+0 - 26:30.0
2) HORNIG Vitezslav (Чехия) 0+1 +21.2
3) HARTWEG Niklas (Швейцария) 0+0 +23.5
...
41) Роман Боровик (1+2) (Украина) +4:20,4
49) Евгений Ивченко (0+1) (Украина)  +5:00,7
79) Юрий Сытник (1+4) (Украина)  +7:07,3
87) Сергей Телень (4+1) (Украина)  +7:55,9
95) Александр Пономаренко (1+3) (Украина)  +8:54,2

ПРОТОКОЛ bt_c73a_1.0.pdf [677,82 Kb] (cкачиваний: 2)


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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