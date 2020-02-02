Биатлон сегодня 02.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат гонок преследования.
2 февраля, в швейцарском Ленцерхайде, где сегодня завершается Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, состоятся гонки преследования у юношей, девушек, юниоров и юниорок. Сначала на 10км дистанцию пасьюта выйдут юноши. Спустя час 7.5 км побегут девушки. После полудня свои гонки преследования 12,5 и 10км побегут юниоры и юниорки соответственно.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами...
Старт-лист пасьюта у юношей качайте:
Старт-лист пасьюта у девушек качайте:
Старт-лист пасьюта у юниоров качайте:
Старт-лист пасьюта у юниорок качайте:
Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу заключительного соревновательного дня ЮЧМ по биатлону 2020 года, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.
Биатлон - Чемпионат мира среди юниров-2020, расписание пасьютов на 2 февраля в Ленцерхайде: Время Киевское (московское время + 1 час).
12:00 Гонка преследования, Юноши 10км -
13:00 Гонка преследования, Девушки 7.5км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
15:15 Гонка преследования, Юниоры 12.5км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
16:20 Гонка преследования, Юниорки 10км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!