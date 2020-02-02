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Биатлон сегодня 02.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат гонок преследования.

2 февраля, в швейцарском Ленцерхайде, где сегодня завершается Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, состоятся гонки преследования у юношей, девушек, юниоров и юниорок. Сначала на 10км дистанцию пасьюта выйдут юноши. Спустя час 7.5 км побегут девушки. После полудня свои гонки преследования 12,5 и 10км побегут юниоры и юниорки соответственно.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами...

Старт-лист пасьюта у юношей качайте:youth-men-10-km-pursuit.pdf [428,46 Kb] (cкачиваний: 22)  

Старт-лист пасьюта у девушек качайте:youth-women-7.5-km-pursuit.pdf [428,55 Kb] (cкачиваний: 43)  

Старт-лист пасьюта у юниоров качайте:junior-men-12.5-km-pursuit.pdf [428,72 Kb] (cкачиваний: 30)  

Старт-лист пасьюта у юниорок качайте:junior-women-10-km-pursuit.pdf [428,69 Kb] (cкачиваний: 11)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу заключительного соревновательного дня ЮЧМ по биатлону 2020 года, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира среди юниров-2020, расписание пасьютов на 2 февраля в Ленцерхайде: Время Киевское (московское время + 1 час).

12:00 Гонка преследования, Юноши 10км - results-youth-men-10-km-pursuit.pdf [419,75 Kb] (cкачиваний: 10)  

13:00 Гонка преследования, Девушки 7.5км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

15:15 Гонка преследования, Юниоры 12.5км  - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

16:20 Гонка преследования, Юниорки 10км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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