Сегодня, 12:22 Биатлон сегодня 02.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат гонок преследования.

2 февраля, в швейцарском Ленцерхайде, где сегодня завершается Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, состоятся гонки преследования у юношей, девушек, юниоров и юниорок. Сначала на 10км дистанцию пасьюта выйдут юноши. Спустя час 7.5 км побегут девушки. После полудня свои гонки преследования 12,5 и 10км побегут юниоры и юниорки соответственно. 2 февраля, в швейцарском Ленцерхайде, где сегодня завершается Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, состоятся гонки преследования у юношей, девушек, юниоров и юниорок. Сначала на 10км дистанцию пасьюта выйдут юноши. Спустя час 7.5 км побегут девушки. После полудня свои гонки преследования 12,5 и 10км побегут юниоры и юниорки соответственно.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами...





youth-men-10-km-pursuit.pdf [428,46 Kb] (cкачиваний: 22) Старт-лист пасьюта у юношей качайте:





youth-women-7.5-km-pursuit.pdf [428,55 Kb] (cкачиваний: 43) Старт-лист пасьюта у девушек качайте:





junior-men-12.5-km-pursuit.pdf [428,72 Kb] (cкачиваний: 30) Старт-лист пасьюта у юниоров качайте:





junior-women-10-km-pursuit.pdf [428,69 Kb] (cкачиваний: 11) Старт-лист пасьюта у юниорок качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу заключительного соревновательного дня ЮЧМ по биатлону 2020 года, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира среди юниров-2020, расписание пасьютов на 2 февраля в Ленцерхайде: Время Киевское (московское время + 1 час).

results-youth-men-10-km-pursuit.pdf [419,75 Kb] (cкачиваний: 10) 12:00 Гонка преследования, Юноши 10км -













ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ 16:20 Гонка преследования, Юниорки 10км -

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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