Сегодня, 12:09                    

Биатлон сегодня 01.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат спринтерских гонок.

1 февраля, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас продолжается Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, состоятся спринтерские гонки у юниоров и юниорок. Сначала на дистанцию 10км выйдут биатлонисты. Затем, спринтерский отрезок 7.5км побегут биатлонистки.  

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами...

Старт-лист мужского спринта качайте:junior-men-10-km-sprint.pdf [426,08 Kb] (cкачиваний: 67)  

Старт-лист женского спринта качайте:junior-women-7.5-km-sprint.pdf [421,82 Kb] (cкачиваний: 41)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу ЮЧМ по биатлону 2020 года, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира среди юношей и девушек, расписание спринтерских гонок на 1 февраля. Ленцерхайд-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

12:00 Спринтерская гонка, Юниоры 10км - junior-men-10-km-sprint.pdf [425,86 Kb] (cкачиваний: 22)  

15:00 Спринтерская гонка, Юниорки 7.5км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


Наше приложение для iOS и Android

Автор / для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Футбол, Реал - Атлетико Мадрид 01.02.2019, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата Испании, где смотреть
Футбол, Реал - Атлетико Мадрид 01.02.2019, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата Испании,
Результат матча!
Хоккей, Спартак - Динамо Москва 01.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Континентальной Хоккейной Лиги, где смотреть
Хоккей, Спартак - Динамо Москва 01.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Континентальной
Результаты!
Футбол, Лестер Сити - Челси 01.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть
Футбол, Лестер Сити - Челси 01.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги,
Результат матча!
Биатлон, Спринт, ЮНИОРКИ 01.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде, где смотреть
Биатлон, Спринт, ЮНИОРКИ 01.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата мира в
Результаты!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Теннис сегодня 02.02.2020, Финал, Открытый Чемпионат Австралии, Джокович - Тим. Расписание и результат матча.
Теннис сегодня 02.02.2020, Финал, Открытый Чемпионат Австралии, Джокович - Тим. Расписание и результат матча.
Биатлон сегодня 01.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат спринтерских гонок.
Биатлон сегодня 01.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат спринтерских
Биатлон сегодня 31.01.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат спринтерских гонок.
Биатлон сегодня 31.01.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат спринтерских
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»