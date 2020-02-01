Сегодня, 12:09 Биатлон сегодня 01.02.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат спринтерских гонок.

1 февраля, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас продолжается Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, состоятся спринтерские гонки у юниоров и юниорок. Сначала на дистанцию 10км выйдут биатлонисты. Затем, спринтерский отрезок 7.5км побегут биатлонистки. 1 февраля, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас продолжается Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, состоятся спринтерские гонки у юниоров и юниорок. Сначала на дистанцию 10км выйдут биатлонисты. Затем, спринтерский отрезок 7.5км побегут биатлонистки.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами...













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Биатлон - Чемпионат мира среди юношей и девушек, расписание спринтерских гонок на 1 февраля. Ленцерхайд-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

junior-men-10-km-sprint.pdf [425,86 Kb] (cкачиваний: 22) 12:00 Спринтерская гонка, Юниоры 10км -





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