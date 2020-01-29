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Биатлон сегодня 29.01.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат эстафетных гонок.

29 января, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас проходит Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, пройдут эстафетный гонки у юниоров и юниорок. Сначала на дистанцию 4 по 7.5 км выйдут биатлонисты. Всего 22 команды поборются за награды. Затем, сильнейшую сборную определят биатлонистки. 19 сборных оспорят подиум мирового первенства в юниорской возрастной группе.    
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами команд.

Старт-лист эстафеты JUNIOR MEN 4X7.5 KM RELAY качайте:junior-men-4x7.5-km-relay.pdf [423,02 Kb] (cкачиваний: 40)  

Старт-лист эстафеты JUNIOR WOMEN 4X6 KM RELAY качайте:junior-women-4x6-km-relay.pdf [422,11 Kb] (cкачиваний: 50)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу ЮЧМ по биатлону 2020 года, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира среди юниоров, расписание эстафетных гонок на 29 января. Ленцерхайд-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

12:00 Эстафета, Юниоры 4 по 7.5км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

15:00 Эстафета, Юниорки 4 по 6км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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