Сегодня, 10:29 Биатлон сегодня 29.01.2020, Юниорский Чемпионат мира в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат эстафетных гонок.

29 января, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас проходит Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, пройдут эстафетный гонки у юниоров и юниорок. Сначала на дистанцию 4 по 7.5 км выйдут биатлонисты. Всего 22 команды поборются за награды. Затем, сильнейшую сборную определят биатлонистки. 19 сборных оспорят подиум мирового первенства в юниорской возрастной группе. 29 января, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас проходит Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, пройдут эстафетный гонки у юниоров и юниорок. Сначала на дистанцию 4 по 7.5 км выйдут биатлонисты. Всего 22 команды поборются за награды. Затем, сильнейшую сборную определят биатлонистки. 19 сборных оспорят подиум мирового первенства в юниорской возрастной группе.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами команд.





junior-men-4x7.5-km-relay.pdf [423,02 Kb] (cкачиваний: 40) Старт-лист эстафеты JUNIOR MEN 4X7.5 KM RELAY качайте:





junior-women-4x6-km-relay.pdf [422,11 Kb] (cкачиваний: 50) Старт-лист эстафеты JUNIOR WOMEN 4X6 KM RELAY качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу ЮЧМ по биатлону 2020 года, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира среди юниоров, расписание эстафетных гонок на 29 января. Ленцерхайд-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ 12:00 Эстафета, Юниоры 4 по 7.5км -





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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