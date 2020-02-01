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Биатлон, Спринт, ЮНИОРКИ 01.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде, где смотреть

1 февраля, на биатлонном стадионе Ленцерхайда (Швейцария), где сейчас проходит Юниорский чемпионат мира 2020 года, состоится спринтерская гонка у юниорок на 7.5км. Всего 83 биатлонистки оспорят комплект наград в этой увлекательнейшей и динамичной дисциплине.

Фавориткой предстоящей гонки является лидерша общего зачета юниорского Кубка IBU, швейцарка - Эми Басерга. Эми стартует под 48-м номером. Традиционно, стоит обратить внимание на молодых и перспективных биатлонисток из Германии, Норвегии, Франции, России и Украины.  

Как непосредственно сложится и чем завершится спринтерская гонка на ЮЧМ, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч! 

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на спринт среди биатлонисток до 21 года сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

10. Екатерина Бех
18. Анастасия Рассказова
35. Оксана Москаленко
55. Любовь Кипяченкова
76. Лилия Стеблина

Россия

1. Алина Кудисова
42. Анастасия Гореева
56. Анастасия Шевченко  
72. Анастасия Халиуллина

Беларусь

12. Алина Пильчук
34. Дарья Кудаева
57. Ольга Гаврилкина
74. Наталья Карницкая

Полный старт-лист JUNIOR WOMEN 7.5 KM SPRINT в Швейцарии смотрите ЗДЕСЬ.

Начало прямой трансляции гонки в 15.00 по-Киеву, 16.00 московское время, Минск.

Биатлон, женская спринтерская гонка на 7.5км в Ленцерхайде, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1.  Анастасия Шевченко (Россия) (0+0)  23:19,3
2.  Аасне Скреде (Норвегия) (0+1)  +40,9
3.  Мілєна Тодорова (Болгария) (1+2)  +48,9
...
16.  Катерина Бех (Украина) (3+0)  +1:39,8
40.  Анастасія Рассказова (Украина) (0+1)  +2:48,2
45.  Оксана Москаленко (Украина) (2+2)  +3:02,1
49.  Любов Кип'яченкова (Украина) (2+1)  +3:28,3
56.  Лілія Стебліна (Украина) (0+1)  +4:09,3

Протокол:junior-women-7.5-km-sprint.pdf [421,85 Kb] (cкачиваний: 17)


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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