Сегодня, 09:37 Биатлон сегодня, Юниорский Чемпионат мира 28.01.2020 в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат эстафетных гонок.

28 января, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас продолжается Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, состоится третий соревновательный день. Сегодня, нас ожидают эстафетный гонки у юношей и девушек. Сначала на дистанцию 3 по 7.5 км выйдут юные биатлонисты. Всего 25 сборных поборются за награды. Затем, три этапа по 6км побегут юные биатлонистки. 23 команды оспорят комплекты наград мирового первенства. 28 января, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас продолжается Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, состоится третий соревновательный день. Сегодня, нас ожидают эстафетный гонки у юношей и девушек. Сначала на дистанцию 3 по 7.5 км выйдут юные биатлонисты. Всего 25 сборных поборются за награды. Затем, три этапа по 6км побегут юные биатлонистки. 23 команды оспорят комплекты наград мирового первенства.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами команд.





youth-men-3x7.5-km-relay.pdf [422,28 Kb] (cкачиваний: 5) Старт-лист эстафеты YOUTH MEN 3X7.5 KM RELAY качайте:





youth-women-3x6-km-relay.pdf [421,8 Kb] (cкачиваний: 0) Старт-лист эстафеты YOUTH WOMEN 3X6 KM RELAY качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу ЮЧМ по биатлону 2020 года, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Чемпионат мира среди юношей и девушек, расписание эстафетных гонок на 28 января. Ленцерхайд-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ 12:00 Эстафета, Юноши 3 по 7.5км -





15:00 Эстафета, Девушки 3 по 6км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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