Биатлон сегодня, Юниорский Чемпионат мира 28.01.2020 в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результат эстафетных гонок.
28 января, в швейцарском Ленцерхайде, где сейчас продолжается Юниорский Чемпионат мира по биатлону 2020 году, состоится третий соревновательный день. Сегодня, нас ожидают эстафетный гонки у юношей и девушек. Сначала на дистанцию 3 по 7.5 км выйдут юные биатлонисты. Всего 25 сборных поборются за награды. Затем, три этапа по 6км побегут юные биатлонистки. 23 команды оспорят комплекты наград мирового первенства.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников и порядковыми номерами команд.
Старт-лист эстафеты YOUTH MEN 3X7.5 KM RELAY качайте:
Старт-лист эстафеты YOUTH WOMEN 3X6 KM RELAY качайте:
Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу ЮЧМ по биатлону 2020 года, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.
Биатлон - Чемпионат мира среди юношей и девушек, расписание эстафетных гонок на 28 января. Ленцерхайд-2020: Время Киевское (московское время + 1 час).
12:00 Эстафета, Юноши 3 по 7.5км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
15:00 Эстафета, Девушки 3 по 6км - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!