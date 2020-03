Сегодня, 17:02 Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг. Обновляется.

Сегодня, 9-го марта, на борцовских коврах спортивного комплекса «Шо Центра» в Оттаве, Канада состоится самый, на мой взгляд, интересный день Чемпионата Пан-Америки по спортивной борьбе среди взрослых. Сегодня за награды континентального Чемпионата будут сражаться борцы вольного стиля в весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг.









Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 4-го дня Чемпионата Пан-Америки по вольной борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих вольников "Американских континентов"...

Вольная борьба. 4-й день Чемпионата Пан-Америки-2020. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг.

57кг

Квалификация:

Juan Rubelin RAMIREZ BELTRE (DOM) - Jesus Alejandro GARFIAS INFANTE (MEX) 11-0



1/4 финала:

Reineri ANDREU ORTEGA (CUB) - Darian Toi CRUZ (USA)

Edwin Alexi SEGURA GUERRA (GUA) - Oscar Eduardo TIGREROS URBANO (COL)



Pedro Jesus MEJIAS RODRIGUEZ (VEN) - Ligrit SADIKU (CAN)

Bryan Lucas DE OLIVEIRA PEREIRA (BRA) - Juan Rubelin RAMIREZ BELTRE (DOM)

1/2 финала:

ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

61кг

РАУНД-1:

Scott Anthony Josef SCHILLER (CAN) - Tyler Lee GRAFF (USA)





РЕЗУЛЬТАТЫ

65кг

Квалификация:

Wber Euclides CUERO MUNOZ (COL) - Agustin Alejandro DESTRIBATS (ARG) 2-7

Jose Javier RODRIGUEZ COLON (PUR) - Albaro RUDESINDO CAMACHO (DOM) 11-5

John Michael DIAKOMIHALIS (USA) - Luis Alberto ORTA SANCHEZ (CUB) неявка



1/4 финала:

Mauricio Javier SANCHEZ SALTOS (ECU) - David Washington DOS SANTOS MOREIRA (BRA) 6-0

Wilfredo Aogusto RODRIGUEZ BOCANEY (VEN) - Sixto Miguel AUCCAPINA PEDRAGAS (PER)



Vincent DE MARINIS (CAN) - Agustin Alejandro DESTRIBATS (ARG)

Jose Javier RODRIGUEZ COLON (PUR) - John Michael DIAKOMIHALIS (USA)



1/2 финала:

ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

70кг

РАУНД-1 :

Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX) df. Hugo Leonardo DE LIMA VIANA DE SOUZA (BRA) туше

Anthony James ASHNAULT (USA) df. Ranico Ikkesh HOWARD (BAR) туше



РАУНД-2 :

Anthony James ASHNAULT (USA) - Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX) туше

Cruiz Saint Luc MANNING (CAN) - Ranico Ikkesh HOWARD (BAR) туше



РАУНД-3 :

Cruiz Saint Luc MANNING (CAN) - Anthony James ASHNAULT (USA)

Hugo Leonardo DE LIMA VIANA DE SOUZA (BRA) - Ranico Ikkesh HOWARD (BAR)



РАУНД-4 :

Hugo Leonardo DE LIMA VIANA DE SOUZA (BRA) - Cruiz Saint Luc MANNING (CAN)

Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX) - Ranico Ikkesh HOWARD (BAR)



РАУНД-5 :

Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX) - Cruiz Saint Luc MANNING (CAN)

Anthony James ASHNAULT (USA) - Hugo Leonardo DE LIMA VIANA DE SOUZA (BRA)





РЕЗУЛЬТАТЫ

74кг

Квалификация:

Julio Rafael RODRIGUEZ ROMERO (DOM) - Jasmit Singh PHULKA (CAN) 4-5

Nestor Joaquin TAFUR BARRIOS (COL) - Jeandry GARZON CABALLERO (CUB) 4-15



1/4 финала:

1/2 финала:



ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

86кг

Квалификация:

Gino Tanislado AVILA DILBERT (HON) - Carlos Arturo IZQUIERDO MENDEZ (COL) туше

Ethan Adrian RAMOS (PUR) - Noel Alfonso TORRES CHACON (MEX) 10-0

Alexander David DIERINGER (USA) - Pedro Francisco CEBALLOS FUENTES (VEN) туше



1/4 финала:

1/2 финала:



ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

97кг

РАУНД-1:

Kyle Frederick SNYDER (USA) - Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM) 14 - 4

Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) - Nishan Preet Singh RANDHAWA (CAN) 4 - 4

Reineris SALAS PEREZ (CUB) - Esdras Carlos LOPEZ PEREZ (MEX) 8 - 0



РАУНД-2:

Evan Amadour RAMOS (PUR) - Kyle Frederick SNYDER (USA) 2-12

Nishan Preet Singh RANDHAWA (CAN) - Esdras Carlos LOPEZ PEREZ (MEX) туше

Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) - Reineris SALAS PEREZ (CUB) 1-3



РАУНД-3:

Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM) - Evan Amadour RAMOS (PUR)

Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) - Esdras Carlos LOPEZ PEREZ (MEX)

Nishan Preet Singh RANDHAWA (CAN) - Reineris SALAS PEREZ (CUB)



1/2 финала:

-



ЗА БРОНЗУ

-



ФИНАЛ

-



РЕЗУЛЬТАТЫ

1)

2)

3) 125кг

РАУНД-1:

Oscar PINO HINDS (CUB) - Charles Zachary MERRILL (PUR) 10 - 0

Brandon Eloin ANGUIANO FLORES (MEX) - Luis Felipe VIVENES URBANEJA (VEN) 10 - 0



РАУНД-2:

Amarveer DHESI (CAN) - Luis Felipe VIVENES URBANEJA (VEN) 10 - 0

Anthony Robert NELSON (USA) - Oscar PINO HINDS (CUB) 2 -2



РАУНД-3:

Charles Zachary MERRILL (PUR) - Anthony Robert NELSON (USA)

Brandon Eloin ANGUIANO FLORES (MEX) - Amarveer DHESI (CAN)



1/2 финала:

-



ЗА БРОНЗУ

-



ФИНАЛ

-



РЕЗУЛЬТАТЫ

1)

2)

3) 1)2)3)1)2)3)

