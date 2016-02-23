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Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг. Обновляется.

Сегодня, 9-го марта, на борцовских коврах спортивного комплекса «Шо Центра» в Оттаве, Канада состоится самый, на мой взгляд, интересный день Чемпионата Пан-Америки по спортивной борьбе среди взрослых. Сегодня за награды континентального Чемпионата будут сражаться борцы вольного стиля в весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг.


Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 4-го дня Чемпионата Пан-Америки по вольной борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих вольников "Американских континентов"...

Вольная борьба. 4-й день Чемпионата Пан-Америки-2020. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг.

57кг
Квалификация:
Juan Rubelin RAMIREZ BELTRE (DOM) - Jesus Alejandro GARFIAS INFANTE (MEX) 11-0

1/4 финала:
Reineri ANDREU ORTEGA (CUB) - Darian Toi CRUZ (USA)
Edwin Alexi SEGURA GUERRA (GUA) - Oscar Eduardo TIGREROS URBANO (COL)

Pedro Jesus MEJIAS RODRIGUEZ (VEN) - Ligrit SADIKU (CAN)
Bryan Lucas DE OLIVEIRA PEREIRA (BRA) - Juan Rubelin RAMIREZ BELTRE (DOM)

1/2 финала:
-

ЗА БРОНЗУ
-

ФИНАЛ
-

РЕЗУЛЬТАТЫ
1) -
2) -
3) -
3) -
61кг
РАУНД-1:
Scott Anthony Josef SCHILLER (CAN) - Tyler Lee GRAFF (USA)

РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
65кг
Квалификация:
Wber Euclides CUERO MUNOZ (COL) - Agustin Alejandro DESTRIBATS (ARG) 2-7
Jose Javier RODRIGUEZ COLON (PUR) - Albaro RUDESINDO CAMACHO (DOM) 11-5
John Michael DIAKOMIHALIS (USA) - Luis Alberto ORTA SANCHEZ (CUB) неявка

1/4 финала:
Mauricio Javier SANCHEZ SALTOS (ECU) - David Washington DOS SANTOS MOREIRA (BRA)  6-0
Wilfredo Aogusto RODRIGUEZ BOCANEY (VEN) - Sixto Miguel AUCCAPINA PEDRAGAS (PER)

Vincent DE MARINIS (CAN) - Agustin Alejandro DESTRIBATS (ARG)
Jose Javier RODRIGUEZ COLON (PUR) - John Michael DIAKOMIHALIS (USA)

1/2 финала:
Mauricio Javier SANCHEZ SALTOS (ECU) -

ЗА БРОНЗУ
-

ФИНАЛ
-

РЕЗУЛЬТАТЫ
1) -
2) -
3) -
3) -
70кг
РАУНД-1:
Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX) df. Hugo Leonardo DE LIMA VIANA DE SOUZA (BRA) туше
Anthony James ASHNAULT (USA) df. Ranico Ikkesh HOWARD (BAR) туше

РАУНД-2:
Anthony James ASHNAULT (USA) - Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX) туше
Cruiz Saint Luc MANNING (CAN) - Ranico Ikkesh HOWARD (BAR) туше

РАУНД-3:
Cruiz Saint Luc MANNING (CAN) - Anthony James ASHNAULT (USA)
Hugo Leonardo DE LIMA VIANA DE SOUZA (BRA) - Ranico Ikkesh HOWARD (BAR)

РАУНД-4:
Hugo Leonardo DE LIMA VIANA DE SOUZA (BRA) - Cruiz Saint Luc MANNING (CAN)
Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX) - Ranico Ikkesh HOWARD (BAR)

РАУНД-5:
Brandon Disair DIAZ RAMIREZ (MEX) - Cruiz Saint Luc MANNING (CAN)
Anthony James ASHNAULT (USA) - Hugo Leonardo DE LIMA VIANA DE SOUZA (BRA)

РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
74кг
Квалификация:
Julio Rafael RODRIGUEZ ROMERO (DOM) - Jasmit Singh PHULKA (CAN) 4-5
Nestor Joaquin TAFUR BARRIOS (COL) - Jeandry GARZON CABALLERO (CUB) 4-15

1/4 финала:
Anthony Jose MONTERO CHIRINOS (VEN) - Leon Juan Carlos PERALTA LANAS (CHI)
Franklin GOMEZ MATOS (PUR) - Enrique Josue PEREZ CASTELLANOS (GUA)  

Jorge Ivan LLANO (ARG) - Jordan Ernest BURROUGHS (USA)
Jasmit Singh PHULKA (CAN) - Jeandry GARZON CABALLERO (CUB)

1/2 финала:
-

ЗА БРОНЗУ
-

ФИНАЛ
-

РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
3) 
86кг
Квалификация:
Gino Tanislado AVILA DILBERT (HON) - Carlos Arturo IZQUIERDO MENDEZ (COL) туше
Ethan Adrian RAMOS (PUR) - Noel Alfonso TORRES CHACON (MEX) 10-0
Alexander David DIERINGER (USA) - Pedro Francisco CEBALLOS FUENTES (VEN) туше

1/4 финала:
Clayton Steven PYE (CAN) - Reuben Leroy WILTSHIRE (BAR) туше
Pool Edinson AMBROCIO GREIFO (PER) - Ricardo Adrian BAEZ (ARG)

Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB) - Carlos Arturo IZQUIERDO MENDEZ (COL) 11-1
Ethan Adrian RAMOS (PUR) - Alexander David DIERINGER (USA)

1/2 финала:
Clayton Steven PYE (CAN) -
Yurieski TORREBLANCA QUERALTA (CUB) -

ЗА БРОНЗУ
-

ФИНАЛ
-

РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
3) 
97кг
РАУНД-1:
Kyle Frederick SNYDER (USA) - Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM) 14 - 4
Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) - Nishan Preet Singh RANDHAWA (CAN) 4 - 4
Reineris SALAS PEREZ (CUB) - Esdras Carlos LOPEZ PEREZ (MEX) 8 - 0

РАУНД-2:
Evan Amadour RAMOS (PUR) - Kyle Frederick SNYDER (USA) 2-12
Nishan Preet Singh RANDHAWA (CAN) - Esdras Carlos LOPEZ PEREZ (MEX) туше
Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) - Reineris SALAS PEREZ (CUB) 1-3

РАУНД-3:
Luis Miguel PEREZ SOSA (DOM) - Evan Amadour RAMOS (PUR)
Jose Daniel DIAZ ROBERTTI (VEN) - Esdras Carlos LOPEZ PEREZ (MEX)
Nishan Preet Singh RANDHAWA (CAN) - Reineris SALAS PEREZ (CUB)

1/2 финала:
-

ЗА БРОНЗУ
-

ФИНАЛ
-

РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
125кг
РАУНД-1:
Oscar PINO HINDS (CUB) - Charles Zachary MERRILL (PUR) 10 - 0
Brandon Eloin ANGUIANO FLORES (MEX) - Luis Felipe VIVENES URBANEJA (VEN) 10 - 0

РАУНД-2:
Amarveer DHESI (CAN) - Luis Felipe VIVENES URBANEJA (VEN) 10 - 0
Anthony Robert NELSON (USA) - Oscar PINO HINDS (CUB) 2-2

РАУНД-3:
Charles Zachary MERRILL (PUR) - Anthony Robert NELSON (USA)
Brandon Eloin ANGUIANO FLORES (MEX) - Amarveer DHESI (CAN)

1/2 финала:
-

ЗА БРОНЗУ
-

ФИНАЛ
-

РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)


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