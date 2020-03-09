Сегодня, 17:14 Чемпионат Пан-Америки по вольной борьбе, 09.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть

В понедельник 9 марта, на коврах спорткомплекса "Shaw Centre" в канадском городе Оттава, продолжится и завершится Чемпионат Пан-Америки по спортивной борьбе 2020 года. В 4-й соревновательный день Чемпионата Пан-Америки-2020, нас ждут борцовские баталии с участием атлетов вольного стиля в весовых категориях 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг.









В текущем Олимпийском цикле Чемпионат Пан-Америки не участвует в распределении путевок на Олимпийские Игры в Токио, поэтому сегодня у нас борьба исключительно за награды.





В общем жарко сегодня будет на канадских коврах. Не пропустите прямой эфир Чемпионата Пан-Америки по греко-римской борьбе. Начало прямой онлайн видео трансляции Чемпионата Азии в 17.30 - по-Киеву или 18:30 Москве и Минску. Финалы 00-00 Киев, 01-30 мск.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА Чемпионат Пан-Америки-2020, смотреть прямой эфир из Оттавы, сегодня

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!

Главными фаворитами на Пан-Американском Чемпионате конечно традиционно являются борцы сборных США и Кубы. Но сегодня борьба будет еще интересней. Посколькув Чемпионате принимают участие такие звезды мировой борьбы как Джордан Барроуз, Кайл Снайдер, Франклин Гомес Матос, Александр Дерингер, Рейнерис Салас Оскар Пино Хиндс и другие. Будем внимательно следить за их выступлением в прямом эфире.