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Чемпионат Пан-Америки по вольной борьбе, 09.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть

В понедельник 9 марта, на коврах спорткомплекса "Shaw Centre" в канадском городе Оттава, продолжится и завершится Чемпионат Пан-Америки по спортивной борьбе 2020 года. В 4-й соревновательный день Чемпионата Пан-Америки-2020, нас ждут борцовские баталии с участием атлетов вольного стиля в весовых категориях  57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг.


В текущем Олимпийском цикле Чемпионат Пан-Америки не участвует в распределении путевок на Олимпийские Игры в Токио, поэтому сегодня у нас борьба исключительно за награды. 
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Главными фаворитами на Пан-Американском Чемпионате конечно традиционно являются борцы сборных США и Кубы. Но сегодня борьба будет еще интересней. Посколькув Чемпионате принимают участие такие звезды мировой борьбы как Джордан Барроуз, Кайл Снайдер, Франклин Гомес Матос, Александр Дерингер, Рейнерис Салас Оскар Пино Хиндс и другие.  Будем внимательно следить за их выступлением в прямом эфире.

В общем жарко сегодня будет на канадских коврах. Не пропустите прямой эфир Чемпионата Пан-Америки по греко-римской борьбе. Начало прямой онлайн видео трансляции Чемпионата Азии в 17.30 - по-Киеву или 18:30 Москве и Минску. Финалы  00-00 Киев, 01-30 мск.

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА Чемпионат Пан-Америки-2020, смотреть прямой эфир из Оттавы, сегодня




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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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Чемпионат Пан-Америки по вольной борьбе, 09.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть
Чемпионат Пан-Америки по вольной борьбе, 09.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из
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Вольная борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 57, 61, 65, 70, 74, 86, 97 и 125кг. Обновляется.
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