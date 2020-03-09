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Футбол, Зенит - Уфа 09.03.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата России, где смотреть

9 марта, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, пройдет заключительный матч 21-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Зенит примет Уфу.

Текущий лидер "Тинькофф Российской Премьер-лиги", питерский Зенит проведет второй матч после зимнего перерыва. Напомним, неделей ранее питерцы сыграли без результативную ничью с московским Локомотивом. В свою очередь, уфимцы без особых шансов на выезде уступили Краснодару, 0:2.

Примечательно, "зенитчики" потерпели лишь два поражения в течение сезона в РПЛ, одно из них от сегодняшнего соперника. В 7-м туре на "Нефтяники" подопечные Вадима Евсеева минимально переиграли питерский суперклуб.

На данный момент команда Сергея Смака уверенно лидирует в чемпионате, опережая ближайшего соперника на 8-мь пунктов Безусловно, чтобы чувствовать себя также комфортно, питерцы обязаны обыгрывать крепкого середняка...

Как непосредственно сложится игра, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Начало трансляции матча Зенит - Уфа в 19.00 московское время.

Зенит - Уфа, ОНЛАЙН видео трансляция матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча НИЧЬЯ. Счет игры Зенит - Уфа 0:0.



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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