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Футбол, Зенит - Локомотив 29.02.2020, Прямая ОНЛАЙН трансляция чемпионата России, где смотреть

29 февраля, на футбольном поле «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге, состоится Центральный матч 20-го тура Российской Премьер-лиги. Местный Зенит примет московский Локомотив. Чемпион и вице-чемпион страны встретятся после зимнего перерыва.

На данный момент, питерский суперклуб уверенно лидирует в чемпионате страны. В активе подопечных Сергея Семака 45-ть набранных баллов. Железнодорожники с 34-ю пунктами находятся на 5-м месте. Необходимо приложить сверх усилия команде Юрия Сёмина, чтобы настигнуть сегодняшнего оппонента. Победа в предстоящей встречи немного приблизит "Локо" к лидеру. В случае выигрыша хозяев поля, железнодорожники могут потихоньку включатся в борьбу за 3-ку сильнейших. Побороться с Ростовом, ЦСКА и Краснодаром за второе место им вполне по-силам.

Как подготовились суперклубы в межсезонье, и кто будет убедительнее сегодня, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Начало трансляции матча Зенит - Локомотив в 19.00 московское время.

Зенит - Локомотив Москва, ОНЛАЙН видео трансляция центрального матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги 2019/20 годов, результат, счет матча..

Результат матча НИЧЬЯ. Счет игры Зенит - Локомотив 0:0.



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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