Сегодня, 08:01                    

UFC 248: Вэйли Чжан в кошмарной рубке одолела Джоанну Еджейчик, результат

Только что, утром 8 марта, на легендарной "T-Mобайл Арена" в Лас-Вегасе (США) в рамках номерного бойцовского шоу UFC 248, завершился со-главный бой за титул чемпионки UFC в минимальном весе. Где действующая обладательница пояса, китаянка Вэйли Чжан по-прозвищу "Магнум" встретилась с экс-чемпионкой, полячкой Джоанной Еджейчик.

 
Бой Вэйли Чжан  против  Джоанны Еджейчик получился очень ярким. Обе спортсменки отработали на все 100% и определить победителя в итоге было очень трудно.


Тем не менее, двое из трех судей отдали победу действующей Чемпионке из Китая а Эйджейчик получившая во время боя кошмарную гематому, превратившую ее лицо в подобие известного мультяшного персонажа, еще и осталась с обидным поражением. Это жесткий спорт, надеюсь обе спортсменки вскоре оправятся от полученного ущерба и сохранят свое здоровье на 100%. Поздравляем Вэйли Чжан с первой защитой титула.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БОЯ ПОБЕДА Вейли Джан РАЗДЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ СУДЕЙ. Счет боя Weili Zhang - Joanna Jedrzejczyk (47-48, 48-47, 48-47).


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
UFC-248: Прямая онлайн видео трансляция пост файт пресс конференции. Йоэль Ромеро, Исраэль Адесанья, Джоана Эйджейчик
UFC-248: Прямая онлайн видео трансляция пост файт пресс конференции. Йоэль Ромеро,
LIVE!
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC UFC 248 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Йоэль Ромеро против Исраэль Адесанья, Чикадзе, Сапаров и др. Обновляется.
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC UFC 248 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Йоэль Ромеро против Исраэль Адесанья,
LIVE!
UFC 248: Исраэль Адесанья - Йоэль Ромеро 08.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского боя в Лас-Вегасе, где смотреть
UFC 248: Исраэль Адесанья - Йоэль Ромеро 08.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского
LIVE!
UFC 248: Вэйли Чжан - Джоанна Еджейчик, ОНЛАЙН видео трансляция титульного боя в Лас-Вегасе, где смотреть
UFC 248: Вэйли Чжан - Джоанна Еджейчик, ОНЛАЙН видео трансляция титульного боя в
Результат боя!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
UFC 248 fight card: Йоэль Ромеро - Исраэль Адесанья, файткард шоу Adesanya - Romero
UFC 248 fight card: Йоэль Ромеро - Исраэль Адесанья, файткард шоу Adesanya - Romero
Лыжные гонки сегодня 07.03.2020, Кубок мира в норвежском Осло. Расписание и результат масс-старта у женщин.
Лыжные гонки сегодня 07.03.2020, Кубок мира в норвежском Осло. Расписание и результат масс-старта у женщин.
Биатлон сегодня ЭСТАФЕТЫ, Кубок мира 07.03.2020 в чешском Нове-Место. Расписание и результат гонок.
Биатлон сегодня ЭСТАФЕТЫ, Кубок мира 07.03.2020 в чешском Нове-Место. Расписание и результат гонок.
ВИДЕО АРХИВ
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Курбан Шираев - М. Ахмед-Йезза Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Первая схватка Шираева на ЧЕ-2020
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Абдулрашид Садулаев - Магомедгаджи Нуров Видео запись схватки на Чемпионате Европы-2020 в Риме. Садулаев одержал победу
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.
Отличная подборка ярких бросков уходящего 2019 года от INSTANT ARSVITA.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»