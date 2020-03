UFC 248: Вэйли Чжан в кошмарной рубке одолела Джоанну Еджейчик, результат

Только что, утром 8 марта, на легендарной "T-Mобайл Арена" в Лас-Вегасе (США) в рамках номерного бойцовского шоу UFC 248, завершился со-главный бой за титул чемпионки UFC в минимальном весе. Где действующая обладательница пояса, китаянка Вэйли Чжан по-прозвищу "Магнум" встретилась с экс-чемпионкой, полячкой Джоанной Еджейчик.

Тем не менее, двое из трех судей отдали победу действующей Чемпионке из Китая а Эйджейчик получившая во время боя кошмарную гематому, превратившую ее лицо в подобие известного мультяшного персонажа, еще и осталась с обидным поражением. Это жесткий спорт, надеюсь обе спортсменки вскоре оправятся от полученного ущерба и сохранят свое здоровье на 100%. Поздравляем Вэйли Чжан с первой защитой титула.





ОФИЦИАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ БОЯ ПОБЕДА Вейли Джан РАЗДЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ СУДЕЙ. Счет боя Weili Zhang - Joanna Jedrzejczyk (47-48, 48-47, 48-47).

AND STILL. ?



?? Zhang Weili retains her title in a showdown of EPIC proportions! #ChinaStrong #UFC248 pic.twitter.com/UT1HqDgH9j