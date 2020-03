Сегодня, 05:56 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC UFC 248 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Йоэль Ромеро против Исраэль Адесанья, Чикадзе, Сапаров и др. Обновляется.

Сегодня, в ночь с 7-го на 8-е марта, на T-Mobile Arena в Парадиз Сити, Невада, США проходит очередное номерное бойцовское шоу UFC 248: Adesanya - Romero. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию полные онлайн результаты шоу в Лас-Вегасе.

ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC 248 Йоэль Ромеро - Исраэль Адесанья

Основной кард UFC 248 LIVE результаты



Предварительный кард UFC 248 результаты



В главном событии бойцовского вечера ЮФС 248, 30-ти летний Чемпион Исраэль Адесанья подерется с неувядающим, 42-летним борцом - Йоэлем Ромеро.раздельным решением судей. Счет боя: (47-48, 48-47, 48-47).Легкий вес, до 70 кг.Драккара Клозе (11-1-1), нокаутом во втором раунде R2 1:00 via KO (Punches).Полусредний вес, до 77 кг.Джинглианг Ли (17-5), единогласным решением судей. Счет боя:(30-27, 30-27,30-27).Полусредний вес, до 77 кг.Макса Гриффина (15-7), раздельным решением судей. Счет боя: (28-29, 29-28,29-28).

Легчайший вес, до 61 кг.

Шон О'Мэлли (10-0) победил Хосе Альберто Киноньеса (8-3), техническим нокаутом в 1-ом раунде, R1 2:02 via TKO (Head Kickand Punches).



Легкий вес, до 70 кг.

Марк Мадсен (9-0) победил Остина Хаббарда (11-3), единогласным решением судей. Счет боя: (29-28, 29-28,29-28).





Средний вес, до 84 кг.

Родолфу Виейра (6-0) победил Сапарбека Сафарова (9-2), удушающим приемом в 1-ом раунде R1 2:58 via Submission(Arm-Triangle Choke).



Средний вес, до 84 кг.

Джеральд Миршерт (29-12) победил Дерона Уинна (6-1), удушающим приемом в 3-ем раунде R3 2:13 via Submission(Rear-Naked Choke).







Ранний предварительный кард UFC 248 результаты





Полулегкий вес, до 66 кг.

Гига Чикадзе (8-2) победил Джамалла Эммерса (17-4);, раздельным решением судей. Счет боя: (28-29, 29-28,29-28).



Легчайший вес, до 61 кг.

Данаа Батгерел (7-2) победил Гуидо Каннетти (8-4), нокаутом в первом раунде R1 3:01 via KO (Punches).

