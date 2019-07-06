ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC UFC 248 ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ: Йоэль Ромеро против Исраэль Адесанья, Чикадзе, Сапаров и др. Обновляется.
Сегодня, в ночь с 7-го на 8-е марта, на T-Mobile Arena в Парадиз Сити, Невада, США проходит очередное номерное бойцовское шоу UFC 248: Adesanya - Romero. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию полные онлайн результаты шоу в Лас-Вегасе.
В главном событии бойцовского вечера ЮФС 248, 30-ти летний Чемпион Исраэль Адесанья подерется с неувядающим, 42-летним борцом - Йоэлем Ромеро.
ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC 248 Йоэль Ромеро - Исраэль Адесанья
Основной кард UFC 248 LIVE результаты
Средний вес, до 84 кг.
Исраэль Адесанья (18-0) vs Йоэль Ромеро (13-4);
Минимальный вес, до 52 кг.
Вейли Жанг (20-1) победила Йоанна Эджейчик (16-3), раздельным решением судей. Счет боя: (47-48, 48-47, 48-47).
Легкий вес, до 70 кг.
Бенеил Дариуш (17-4-1) победил Драккара Клозе (11-1-1), нокаутом во втором раунде R2 1:00 via KO (Punches).
Полусредний вес, до 77 кг.
Нил Магни (21-7) победил Джинглианг Ли (17-5), единогласным решением судей. Счет боя:(30-27, 30-27,30-27).
Полусредний вес, до 77 кг.
Алекс Оливейра (19-8-1) победил Макса Гриффина (15-7), раздельным решением судей. Счет боя: (28-29, 29-28,29-28).
Легчайший вес, до 61 кг.
Шон О'Мэлли (10-0) победил Хосе Альберто Киноньеса (8-3), техническим нокаутом в 1-ом раунде, R1 2:02 via TKO (Head Kickand Punches).
Легкий вес, до 70 кг.
Марк Мадсен (9-0) победил Остина Хаббарда (11-3), единогласным решением судей. Счет боя: (29-28, 29-28,29-28).
Средний вес, до 84 кг.
Родолфу Виейра (6-0) победил Сапарбека Сафарова (9-2), удушающим приемом в 1-ом раунде R1 2:58 via Submission(Arm-Triangle Choke).
Средний вес, до 84 кг.
Джеральд Миршерт (29-12) победил Дерона Уинна (6-1), удушающим приемом в 3-ем раунде R3 2:13 via Submission(Rear-Naked Choke).
Полулегкий вес, до 66 кг.
Гига Чикадзе (8-2) победил Джамалла Эммерса (17-4);, раздельным решением судей. Счет боя: (28-29, 29-28,29-28).
Легчайший вес, до 61 кг.
Данаа Батгерел (7-2) победил Гуидо Каннетти (8-4), нокаутом в первом раунде R1 3:01 via KO (Punches).
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