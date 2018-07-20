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UFC 248 fight card: Йоэль Ромеро - Исраэль Адесанья, файткард шоу Adesanya - Romero

Сегодня, 7 марта, на T-Mobile Arena в Парадиз Сити, Невада, США состоится очередное номерное шоу UFC 248: Adesanya - Romero. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард шоу в Лас-Вегасе.


В главном событии бойцовского вечера ЮФС 248, 30-ти летний Чемпион Исраэль Адесанья подерется с неувядающим, 42-летним борцом - Йоэлем Ромеро.
 
Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард турнира.

ПОЛНЫЕ ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC 248 Йоэль Ромеро - Исраэль Адесанья

UFC 248 fight card: Adesanya - Romero, файткард шоу Йоэль Ромеро - Исраэль Адесанья:

Основной кард UFC 248


Средний вес, до 84 кг.
Исраэль Адесанья (18-0) vs Йоэль Ромеро (13-4);

Минимальный вес, до 52 кг.
Вейли Жанг (20-1) vs Йоанна Эджейчик (16-3);

Легкий вес, до 70 кг.
Бенеил Дариуш (17-4-1) vs Драккар Клозе (11-1-1);

Полусредний вес, до 77 кг.
Нил Магни (21-7) vs Джинглианг Ли (17-5);

Полусредний вес, до 77 кг.
Алекс Оливейра (19-8-1) vs Макс Гриффин (15-7);

Предварительный кард UFC 248

Легчайший вес, до 61 кг.
Шон О'Мэлли (10-0) vs Хосе Альберто Киноньес (8-3);

Легкий вес, до 70 кг.
Марк Мадсен (9-0) vs Остин Хаббард (11-3);

Средний вес, до 84 кг.
Сапарбек Сафаров (9-2) vs Родолфу Виейра (6-0);

Средний вес, до 84 кг.
Джеральд Миршерт (29-12) vs Дерон Уинн (6-1);


Ранний предварительный кард UFC 248


Минимальный вес, до 52 кг.
Полиана Виана (10-4) vs Эмили Уитмайр (4-3);

Полулегкий вес, до 66 кг.
Гига Чикадзе (8-2) vs Джамалл Эммерс (17-4);

Легчайший вес, до 61 кг.
Гуидо Каннетти (8-4) vs Данаа Батгерел (7-2).


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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