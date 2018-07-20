Вчера, 20:31 UFC 248 fight card: Йоэль Ромеро - Исраэль Адесанья, файткард шоу Adesanya - Romero

Сегодня, 7 марта, на T-Mobile Arena в Парадиз Сити, Невада, США состоится очередное номерное шоу UFC 248: Adesanya - Romero. Wrestlingua.com предлагает вашему вниманию файткард шоу в Лас-Вегасе.

ПОЛНЫЕ ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ UFC 248 Йоэль Ромеро - Исраэль Адесанья

UFC 248 fight card: Adesanya - Romero, файткард шоу Йоэль Ромеро - Исраэль Адесанья:

Основной кард UFC 248



Средний вес, до 84 кг.

Исраэль Адесанья (18-0) vs Йоэль Ромеро (13-4);



Минимальный вес, до 52 кг.

Вейли Жанг (20-1) vs Йоанна Эджейчик (16-3);

Предварительный кард UFC 248



В главном событии бойцовского вечера ЮФС 248, 30-ти летний Чемпион Исраэль Адесанья подерется с неувядающим, 42-летним борцом - Йоэлем Ромеро.предлагает вашему вниманию файткард турнира.Легкий вес, до 70 кг.Бенеил Дариуш (17-4-1) vs Драккар Клозе (11-1-1);Полусредний вес, до 77 кг.Нил Магни (21-7) vs Джинглианг Ли (17-5);Полусредний вес, до 77 кг.Алекс Оливейра (19-8-1) vs Макс Гриффин (15-7);

Легчайший вес, до 61 кг.

Шон О'Мэлли (10-0) vs Хосе Альберто Киноньес (8-3);



Легкий вес, до 70 кг.

Марк Мадсен (9-0) vs Остин Хаббард (11-3);



Средний вес, до 84 кг.

Сапарбек Сафаров (9-2) vs Родолфу Виейра (6-0);



Средний вес, до 84 кг.

Джеральд Миршерт (29-12) vs Дерон Уинн (6-1);







Ранний предварительный кард UFC 248





Минимальный вес, до 52 кг.

Полиана Виана (10-4) vs Эмили Уитмайр (4-3);



Полулегкий вес, до 66 кг.

Гига Чикадзе (8-2) vs Джамалл Эммерс (17-4);



Легчайший вес, до 61 кг.

Гуидо Каннетти (8-4) vs Данаа Батгерел (7-2).

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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