UFC 248: Исраэль Адесанья - Йоэль Ромеро 08.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского боя в Лас-Вегасе, где смотреть

8 марта, ранним утром по-Киеву, Москве на легендарной "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе (США) состоится грандиозное номерное бойцовское шоу UFC 248. Главным событием вечера будет поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе (до 77кг). Действующая обладатель пояса, 30-летний уроженец Нигерии выступающий под флагом Новой Зеландии - Исраэль Адесанья по-прозвищу "The Last Stylebender" выйдет в октагон против 42-летнего кубинского Топ-ветерана Йоэля Ромеро по-прозвищу "Soldier of God".