Сегодня, 05:14 UFC 248: Исраэль Адесанья - Йоэль Ромеро 08.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионского боя в Лас-Вегасе, где смотреть

8 марта, ранним утром по-Киеву, Москве на легендарной "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе (США) состоится грандиозное номерное бойцовское шоу UFC 248. Главным событием вечера будет поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе (до 77кг). Действующая обладатель пояса, 30-летний уроженец Нигерии выступающий под флагом Новой Зеландии - Исраэль Адесанья по-прозвищу "The Last Stylebender" выйдет в октагон против 42-летнего кубинского Топ-ветерана Йоэля Ромеро по-прозвищу "Soldier of God". 8 марта, ранним утром по-Киеву, Москве на легендарной "T-Mobile Arena" в Лас-Вегасе (США) состоится грандиозное номерное бойцовское шоу UFC 248. Главным событием вечера будет поединок за титул чемпиона UFC в среднем весе (до 77кг). Действующая обладатель пояса, 30-летний уроженец Нигерии выступающий под флагом Новой Зеландии - Исраэль Адесанья по-прозвищу "The Last Stylebender" выйдет в октагон против 42-летнего кубинского Топ-ветерана Йоэля Ромеро по-прозвищу "Soldier of God".





На данный момент Адесанья один из сильнейших бойцов ММА мира. У нигерийца безупречный рекорд. В ЮФС Исраэль провел 7-мь боев. В апреле прошлого года он завоевал титул временного чемпиона, уверенно победив американца Келвина Гастелума единогласным решением. Уже в октябре 2019-го нигерийский панчер вышел в октагон против чемпиона в отпуске австралийца Роберта Уиттакера, где нокаутировал бойца из Зеленого континента, и таким образом стал полновесным чемпионом в среднем весе. Сегодня, на Адесанью ожидает первая защита регалии.





Что касается нынешнего претендента, то Йоэль Ромеро получил сегодня едва не последнюю возможность стать чемпионом промоушена. Дважды Йоэль дрался с вышеупомянутым Уиттакером, и всякий раз уступал. Ромеро базовый борец. В свое время становился чемпионом мира по вольной борьбе. Вместе с тем, в боях по смешанным правилам полагается на свои мощнейшие удары. Сумел усвоить ударную технику "Солдат Бога".

Оба бойца являются панчерами. На стороне претендента колоссальный опыт. Исраэль выделяется блестящей технико-тактичекой выучкой. Обладает нокаутирующим ударом, плюс хорошей выносливостью, и безусловно является фаворитом предстоящего боя. Сумеет ли новозеландец провести дебютную защиту титула чемпиона промоушена, смотрите в прямом

эфире на официальном сайте UFC...





Рекорд бойцов в ММА: Исраэль Адесанья (18-0) - Йоэль Ромеро (13-4)

Время начала бойцовского шоу UFC 248 в 01.20 по-Киеву, 02.20 по-Москве. Чемпионский бой Исраэль Адесанья - Йоэль Ромеро около 07.00 по-Киеву, 08.00 московское время.

Адесанья - Ромеро, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результат титульного боя на UFC 248 в Лас-Вегасе...

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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