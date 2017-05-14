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UFC 248: Вэйли Чжан - Джоанна Еджейчик, ОНЛАЙН видео трансляция титульного боя в Лас-Вегасе, где смотреть

8 марта, ранним утром по-Киеву, Москве на легендарной "T-Mобайл Арена" в Лас-Вегасе (США) состоится номерное бойцовское шоу UFC 248. Со-главным событием вечера станет бой за титул чемпионки UFC в минимальном весе. Действующая обладательница пояса, китаянка Вэйли Чжан по-прозвищу "Магнум" встретится с экс-чемпионкой, полячкой Джоанной Еджейчик.

Для Чжан предстоящая защита титула станет дебютной Титул чемпионки китайская бойчиня завоевала в августу прошлого года, где на UFC Fight Night 157 брутально нокаутировала бразильянку Джессику Андраде.

В свою очередь, Еджейчик признанная Топ-бойчиня дивизиона. Впервые Джоанна завоевала пояс ЮФС в марте 20ё15-го года. Затем, провела 5-ть успешных защит, проиграв американке Роуз Намаюнас. В крайней драке, которая состоялась в октябре минувшего года полячка единогласным решением победила Мишель Уотерсон.


Как непосредственно сложится "мега-битва" двух универсальных и взрывных нокаутерш за титул чемпионки промоушена, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...

Рекорд бойцов в ММА: Вэйли Чжан (20-1) - Джоанна Еджейчик (16-3)
Время начала бойцовского шоу UFC 248 в 01.20 по-Киеву, 02.20 по-Москве. Чемпионский бой Вэйли Чжан - Джоанна Еджейчик около 06.30 по-Киеву, 07.30 московское время.

Чжан - Еджейчик, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результат боя на UFC 248 в Лас-Вегасе...

Смотрите трансляцию на каналах: КАНАЛ-1 

РЕЗУЛЬТАТ БОЯ ПОБЕДА Вейли Джан РАЗДЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ СУДЕЙ. Счет боя  Weili Zhang - Joanna Jedrzejczyk (47-48, 48-47, 48-47). ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ.


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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