UFC 248: Вэйли Чжан - Джоанна Еджейчик, ОНЛАЙН видео трансляция титульного боя в Лас-Вегасе, где смотреть
8 марта, ранним утром по-Киеву, Москве на легендарной "T-Mобайл Арена" в Лас-Вегасе (США) состоится номерное бойцовское шоу UFC 248. Со-главным событием вечера станет бой за титул чемпионки UFC в минимальном весе. Действующая обладательница пояса, китаянка Вэйли Чжан по-прозвищу "Магнум" встретится с экс-чемпионкой, полячкой Джоанной Еджейчик.
Для Чжан предстоящая защита титула станет дебютной Титул чемпионки китайская бойчиня завоевала в августу прошлого года, где на UFC Fight Night 157 брутально нокаутировала бразильянку Джессику Андраде.
В свою очередь, Еджейчик признанная Топ-бойчиня дивизиона. Впервые Джоанна завоевала пояс ЮФС в марте 20ё15-го года. Затем, провела 5-ть успешных защит, проиграв американке Роуз Намаюнас. В крайней драке, которая состоялась в октябре минувшего года полячка единогласным решением победила Мишель Уотерсон.
Как непосредственно сложится "мега-битва" двух универсальных и взрывных нокаутерш за титул чемпионки промоушена, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...
Рекорд бойцов в ММА: Вэйли Чжан (20-1) - Джоанна Еджейчик (16-3)
Время начала бойцовского шоу UFC 248 в 01.20 по-Киеву, 02.20 по-Москве. Чемпионский бой Вэйли Чжан - Джоанна Еджейчик около 06.30 по-Киеву, 07.30 московское время.
Чжан - Еджейчик, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция, результат боя на UFC 248 в Лас-Вегасе...
Смотрите трансляцию на каналах: КАНАЛ-1
РЕЗУЛЬТАТ БОЯ ПОБЕДА Вейли Джан РАЗДЕЛЬНЫМ РЕШЕНИЕМ СУДЕЙ. Счет боя Weili Zhang - Joanna Jedrzejczyk (47-48, 48-47, 48-47). ПОДРОБНОСТИ ЗДЕСЬ.
AND STILL. ?— UFC (@ufc) March 8, 2020
?? Zhang Weili retains her title in a showdown of EPIC proportions! #ChinaStrong #UFC248 pic.twitter.com/UT1HqDgH9j
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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