UFC 248: Вэйли Чжан - Джоанна Еджейчик, ОНЛАЙН видео трансляция титульного боя в Лас-Вегасе, где смотреть

Для Чжан предстоящая защита титула станет дебютной Титул чемпионки китайская бойчиня завоевала в августу прошлого года, где на UFC Fight Night 157 брутально нокаутировала бразильянку Джессику Андраде.

В свою очередь, Еджейчик признанная Топ-бойчиня дивизиона. Впервые Джоанна завоевала пояс ЮФС в марте 20ё15-го года. Затем, провела 5-ть успешных защит, проиграв американке Роуз Намаюнас. В крайней драке, которая состоялась в октябре минувшего года полячка единогласным решением победила Мишель Уотерсон.

Как непосредственно сложится "мега-битва" двух универсальных и взрывных нокаутерш за титул чемпионки промоушена, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...

Время начала бойцовского шоу UFC 248 в 01.20 по-Киеву, 02.20 по-Москве. Чемпионский бой Вэйли Чжан - Джоанна Еджейчик около 06.30 по-Киеву, 07.30 московское время.

AND STILL. ?



?? Zhang Weili retains her title in a showdown of EPIC proportions! #ChinaStrong #UFC248 pic.twitter.com/UT1HqDgH9j