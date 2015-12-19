Вчера, 23:04 UFC 248: Гига Чикадзе - Джамалл Эммерс, ОНЛАЙН видео трансляция боя в США, где смотреть

В ночь, 7 - 8 марта, на именитой "T-Mobile Arena"в Лас-Вегасе (США) пройдет грандиозное бойцовское шоу UFC 248. В рамках раннего предварительного карда нас ожидает поединок с участием 31-летнего бойца из Грузии - Гига Чикадзе. Гига выйдет в октагон против 30-летнего американца Джамалла Эммерса. Бой пройдет в рамках полулегкого веса. В ночь, 7 - 8 марта, на именитой "T-Mobile Arena"в Лас-Вегасе (США) пройдет грандиозное бойцовское шоу UFC 248. В рамках раннего предварительного карда нас ожидает поединок с участием 31-летнего бойца из Грузии - Гига Чикадзе. Гига выйдет в октагон против 30-летнего американца Джамалла Эммерса. Бой пройдет в рамках полулегкого веса.





Для Чикадзе предстоящий поединок станет вторым по баннером ЮФС. Дебютировал грузинский мастер ММА в сентябре минувшего года на UFC Fight Night 160, где раздельным решением победил американца Брэндона Девиса.





Что касается нынешнего соперника, то Эммерс проведет свой дебютный бой в престижнейшем мировом промоушене. До этого американец дрался в менее значимых турнирах, где наколотил 17 побед при 4 поражениях.





Оба бойца привыкли выяснять отношения в стойке, где имеют неплохие проценты досрочных побед. У кого крепче удар, и кто будет более настойчивым и вариативным, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...





Рекорд бойцов в ММА: Гига Чикадзе (8-2) - Джамалл Эммерс (17-4)

Время начала бойцовского шоу UFC 248 в 01.20 по-Киеву, 02.20 по-Москве . Поединок Гига Чикадзе - Джамалл Эммерс около 01.50 по-Киеву, 02.50 московское время. 04.50 Тбилиси.

Чикадзе - Эммерс, ОНЛАЙН видео трансляция, результат боя на UFC 248 в Лас-Вегасе...

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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