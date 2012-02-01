Сегодня, 23:18 UFC FIGHT NIGHT 167: Мераб Двалишвили - Кейси Кенни, ОНЛАЙН видео трансляция боя в США, где смотреть

В ночь, 15 - 16 февраля на арене "Santa Ana Star Center" в Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико (США) состоится бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 167. В рамках предварительного карда нас ожидает поединок с участием 29-летнего грузинского бойца Мераба Двалишвили по-прозвищу "Машина". Соперником Мераба будет 15-й номер рейтинга легчайшего дивизиона (до 61,2 кг), 28-летний американец Кейси Кенни. В ночь, 15 - 16 февраля на арене "Santa Ana Star Center" в Рио-Ранчо, штат Нью-Мексико (США) состоится бойцовское шоу UFC FIGHT NIGHT 167. В рамках предварительного карда нас ожидает поединок с участием 29-летнего грузинского бойца Мераба Двалишвили по-прозвищу "Машина". Соперником Мераба будет 15-й номер рейтинга легчайшего дивизиона (до 61,2 кг), 28-летний американец Кейси Кенни.





Для Мераба предстоящий поединок станет уже 5-м в престижнейшем октагоне мира. Дебютировал грузинский боец в ЮФС с двух поражений, однако затем сумел одержать две уверенные победы (единогласным решением) и остаться в промоушене.





Что касается нынешнего соперника, то Кенни проведет свой третий бой в UFC. Два предыдущих американец выиграл единогласным решением и ворвался в Топ-15 ростера. Бойцы предпочитают выяснять отношения в стойке, однако и готовы к борьбе в партере.





Как непосредственно сложится бой для грузинского мастера ММА против непростого оппонента, смотрите в прямом эфире на официальном сайте UFC...





Рекорд бойцов в ММА: Кейси Кенни (12-2-1) - Мераб Двалишвили (9-4)

Время начала бойцовского шоу UFC FIGHT NIGHT 167 в полночь по-Киеву, 01:00 Москва, Минск. Поединок Мераб Двалишвили - Кейси Кенни около 01.00 по-Киеву, 02.00 Москва, Минск. 05.00 Тбилиси.

Двалишвили - Кенни, ОНЛАЙН видео трансляция, результат боя на UFC FIGHT NIGHT 167 в Рио-Ранчо...

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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

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