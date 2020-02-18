Греко-римская и вольная женская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 77, 82 и 87кг и 55, 59, 65 и 72кг. Обновляется.
Сегодня, 7-го марта, на борцовских коврах спортивного комплекса «Шо Центра» в столице Оттаве, Канада продолжается предолимпийский Чемпионат Пан-Америки по спортивной борьбе среди взрослых. Во второй соревновательный день, свои силы на Чемпионате континента попробуют борцы-классики в трех весовых категориях до - 77, 82 и 87кг а также женщины в трех весах 59, 68 и 72кг.
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Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 2-го дня Чемпионата Пан-Америки по греко-римской и женской борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих классиков и женщин "Американских континентов"...
Греко-римская борьба. 1-й день Чемпионата Пан-Америки-2020. ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ. В/к: 77, 82 и 87кг. Женская борьба 55, 59, 68 и 72кг.
77кг
РАУНД-1:
Jair Alexis CUERO MUNOZ (COL) - Brayden William AMBO (CAN) 9 - 0
Patrick Harrison SMITH (USA) - Yosvanys PENA FLORES (CUB) 3 - 1
РАУНД-2:
Angelo Rafael MARQUES MOREIRA (BRA) - Patrick Harrison SMITH (USA)
Wuileixis de Jesus RIVAS ESPINOZA (VEN) - Brayden William AMBO (CAN)
РАУНД-3:
Jair Alexis CUERO MUNOZ (COL) - Wuileixis de Jesus RIVAS ESPINOZA (VEN)
Yosvanys PENA FLORES (CUB) - Angelo Rafael MARQUES MOREIRA (BRA)
РАУНД-1:
Jair Alexis CUERO MUNOZ (COL) - Brayden William AMBO (CAN) 9 - 0
Patrick Harrison SMITH (USA) - Yosvanys PENA FLORES (CUB) 3 - 1
РАУНД-2:
Angelo Rafael MARQUES MOREIRA (BRA) - Patrick Harrison SMITH (USA)
Wuileixis de Jesus RIVAS ESPINOZA (VEN) - Brayden William AMBO (CAN)
РАУНД-3:
Jair Alexis CUERO MUNOZ (COL) - Wuileixis de Jesus RIVAS ESPINOZA (VEN)
Yosvanys PENA FLORES (CUB) - Angelo Rafael MARQUES MOREIRA (BRA)
1/2 финала:
-
ЗА БРОНЗУ
-
ФИНАЛ
-
РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
82кгРЕЗУЛЬТАТЫ
РАУНД-1:
John Walter STEFANOWICZ JR (USA) - Jose Andres VARGAS RUEDA (MEX) 10 - 1
РАУНД-2:
Marciano George ALI (PUR) - Jose Andres VARGAS RUEDA (MEX)
РАУНД-3:
John Walter STEFANOWICZ JR (USA) - Marciano George ALI (PUR)
РАУНД-1:
John Walter STEFANOWICZ JR (USA) - Jose Andres VARGAS RUEDA (MEX) 10 - 1
РАУНД-2:
Marciano George ALI (PUR) - Jose Andres VARGAS RUEDA (MEX)
РАУНД-3:
John Walter STEFANOWICZ JR (USA) - Marciano George ALI (PUR)
1)
2)
3)
87кг- Josef Patrick RAU (USA)
Квалификация:
Daniel GREGORICH HECHAVARRIA (CUB) - Alfonso Antonio LEYVA YEPEZ (MEX) 6 - 0
Carlos Alberto ADAMES PALMER (DOM) - Ariel Andres ALFONSO RODRIGUEZ (HON) 10 - 2
1/4 финала:
Ioannis NARLIDIS (CAN) - Lesyan Osvaldo COUSIN OTOMURO (JAM)
Josef Patrick RAU (USA) - Luis Eduardo AVENDANO ROJAS (VEN) 8 - 0
Carlos Andres MUNOZ JARAMILLO (COL) - Ronisson BRANDAO SANTIAGO (BRA)
Daniel GREGORICH HECHAVARRIA (CUB) - Carlos Alberto ADAMES PALMER (DOM)
1/2 финала:
Квалификация:
Daniel GREGORICH HECHAVARRIA (CUB) - Alfonso Antonio LEYVA YEPEZ (MEX) 6 - 0
Carlos Alberto ADAMES PALMER (DOM) - Ariel Andres ALFONSO RODRIGUEZ (HON) 10 - 2
1/4 финала:
Ioannis NARLIDIS (CAN) - Lesyan Osvaldo COUSIN OTOMURO (JAM)
Josef Patrick RAU (USA) - Luis Eduardo AVENDANO ROJAS (VEN) 8 - 0
Carlos Andres MUNOZ JARAMILLO (COL) - Ronisson BRANDAO SANTIAGO (BRA)
Daniel GREGORICH HECHAVARRIA (CUB) - Carlos Alberto ADAMES PALMER (DOM)
1/2 финала:
ЗА БРОНЗУ
-
ФИНАЛ
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РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
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3)
3)
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59кгРЕЗУЛЬТАТЫ
РАУНД-1:
Alexandria Rebekkah TOWN (CAN) - Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) 12 - 1
Lauren Nora LOUIVE (USA) - Karoline SILVA DE SANTANA (BRA) 12 - 3
РАУНД-2:
Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) - Karoline SILVA DE SANTANA (BRA)
Alexandria Rebekkah TOWN (CAN) - Lauren Nora LOUIVE (USA)
РАУНД-3:
Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) - Lauren Nora LOUIVE (USA)
Alexandria Rebekkah TOWN (CAN) - Karoline SILVA DE SANTANA (BRA)
РАУНД-1:
Alexandria Rebekkah TOWN (CAN) - Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) 12 - 1
Lauren Nora LOUIVE (USA) - Karoline SILVA DE SANTANA (BRA) 12 - 3
РАУНД-2:
Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) - Karoline SILVA DE SANTANA (BRA)
Alexandria Rebekkah TOWN (CAN) - Lauren Nora LOUIVE (USA)
РАУНД-3:
Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) - Lauren Nora LOUIVE (USA)
Alexandria Rebekkah TOWN (CAN) - Karoline SILVA DE SANTANA (BRA)
1)
2)
3)
68кгYudari SANCHEZ RODRIGUEZ (CUB) - Maria Jose ACOSTA ACOSTA (VEN)
Квалификация:
Tamyra Mariama MENSAH (USA) - Ambar Michell GARNICA FLORES (MEX)
1/4 финала:
Квалификация:
Tamyra Mariama MENSAH (USA) - Ambar Michell GARNICA FLORES (MEX)
1/4 финала:
Dailane GOMES DOS REIS (BRA) - Luz Clara VAZQUEZ (ARG)
Olivia Grace DI BACCO (CAN) - Leonela Aleyda AYOVI PARRAGA (ECU)
Tatiana RENTERIA RENTERIA (COL) -
1/2 финала:
-
ЗА БРОНЗУ
-
ФИНАЛ
-
РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
3)
72кг
РАУНД-1:
Yanet Ursula SOVERO NINO (PER) - Victoria Christine FRANCIS (USA) 4 - 0
Shauna Ailein KUEBECK (CAN) - Brenda AGUIAR DOS SANTOS (BRA) 7 - 0
РАУНД-2:
Victoria Christine FRANCIS (USA) - Shauna Ailein KUEBECK (CAN)
Yanet Ursula SOVERO NINO (PER) - Brenda AGUIAR DOS SANTOS (BRA)
РАУНД-3:
Victoria Christine FRANCIS (USA) - Brenda AGUIAR DOS SANTOS (BRA)
Yanet Ursula SOVERO NINO (PER) - Shauna Ailein KUEBECK (CAN
РАУНД-1:
Yanet Ursula SOVERO NINO (PER) - Victoria Christine FRANCIS (USA) 4 - 0
Shauna Ailein KUEBECK (CAN) - Brenda AGUIAR DOS SANTOS (BRA) 7 - 0
РАУНД-2:
Victoria Christine FRANCIS (USA) - Shauna Ailein KUEBECK (CAN)
Yanet Ursula SOVERO NINO (PER) - Brenda AGUIAR DOS SANTOS (BRA)
РАУНД-3:
Victoria Christine FRANCIS (USA) - Brenda AGUIAR DOS SANTOS (BRA)
Yanet Ursula SOVERO NINO (PER) - Shauna Ailein KUEBECK (CAN
РЕЗУЛЬТАТЫ
1)
2)
3)
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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