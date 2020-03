Сегодня, 17:59 Греко-римская и вольная женская борьба, ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ Чемпионата Пан-Америки-2020 в Оттаве. В/к: 77, 82 и 87кг и 55, 59, 65 и 72кг. Обновляется.

Сегодня, 7-го марта, на борцовских коврах спортивного комплекса «Шо Центра» в столице Оттаве, Канада продолжается предолимпийский Чемпионат Пан-Америки по спортивной борьбе среди взрослых. Во второй соревновательный день, свои силы на Чемпионате континента попробуют борцы-классики в трех весовых категориях до - 77, 82 и 87кг а также женщины в трех весах 59, 68 и 72кг.









Борцовский портал WrestlingUA.com предлагает Вам следить за онлайн результатами всех схваток 2-го дня Чемпионата Пан-Америки по греко-римской и женской борьбе 2020 года. Следите за обновлениями, чтобы не пропустить подробных результатов борьбы с участием ведущих классиков и женщин "Американских континентов"...

77кг

РАУНД-1:

Jair Alexis CUERO MUNOZ (COL) - Brayden William AMBO (CAN) 9 - 0

Patrick Harrison SMITH (USA) - Yosvanys PENA FLORES (CUB) 3 - 1



РАУНД-2:

Angelo Rafael MARQUES MOREIRA (BRA) - Patrick Harrison SMITH (USA)

Wuileixis de Jesus RIVAS ESPINOZA (VEN) - Brayden William AMBO (CAN)



РАУНД-3:

Jair Alexis CUERO MUNOZ (COL) - Wuileixis de Jesus RIVAS ESPINOZA (VEN)

Yosvanys PENA FLORES (CUB) - Angelo Rafael MARQUES MOREIRA (BRA)

1/2 финала:

ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

82кг

РАУНД-1:

John Walter STEFANOWICZ JR (USA) - Jose Andres VARGAS RUEDA (MEX) 10 - 1



РАУНД-2:

Marciano George ALI (PUR) - Jose Andres VARGAS RUEDA (MEX)



РАУНД-3:

John Walter STEFANOWICZ JR (USA) - Marciano George ALI (PUR)





РЕЗУЛЬТАТЫ

87кг

Квалификация:

Daniel GREGORICH HECHAVARRIA (CUB) - Alfonso Antonio LEYVA YEPEZ (MEX) 6 - 0

Carlos Alberto ADAMES PALMER (DOM) - Ariel Andres ALFONSO RODRIGUEZ (HON) 10 - 2



1/4 финала:

Ioannis NARLIDIS (CAN) - Lesyan Osvaldo COUSIN OTOMURO (JAM)

Josef Patrick RAU (USA) - Luis Eduardo AVENDANO ROJAS (VEN) 8 - 0



Carlos Andres MUNOZ JARAMILLO (COL) - Ronisson BRANDAO SANTIAGO (BRA)

Daniel GREGORICH HECHAVARRIA (CUB) - Carlos Alberto ADAMES PALMER (DOM)



1/2 финала:

ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

59кг

РАУНД-1 :

Alexandria Rebekkah TOWN (CAN) - Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) 12 - 1

Lauren Nora LOUIVE (USA) - Karoline SILVA DE SANTANA (BRA) 12 - 3



РАУНД-2 :

Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) - Karoline SILVA DE SANTANA (BRA)

Alexandria Rebekkah TOWN (CAN) - Lauren Nora LOUIVE (USA)



РАУНД-3 :

Nes Marie RODRIGUEZ TIRADO (PUR) - Lauren Nora LOUIVE (USA)

Alexandria Rebekkah TOWN (CAN) - Karoline SILVA DE SANTANA (BRA)





РЕЗУЛЬТАТЫ

68кг

Квалификация:

Tamyra Mariama MENSAH (USA) - Ambar Michell GARNICA FLORES (MEX)



1/4 финала:

1/2 финала:



ЗА БРОНЗУ

ФИНАЛ

РЕЗУЛЬТАТЫ

72кг

РАУНД-1:

Yanet Ursula SOVERO NINO (PER) - Victoria Christine FRANCIS (USA) 4 - 0

Shauna Ailein KUEBECK (CAN) - Brenda AGUIAR DOS SANTOS (BRA) 7 - 0



РАУНД-2:

Victoria Christine FRANCIS (USA) - Shauna Ailein KUEBECK (CAN)

Yanet Ursula SOVERO NINO (PER) - Brenda AGUIAR DOS SANTOS (BRA)



РАУНД-3:

Victoria Christine FRANCIS (USA) - Brenda AGUIAR DOS SANTOS (BRA)

Yanet Ursula SOVERO NINO (PER) - Shauna Ailein KUEBECK (CAN

РЕЗУЛЬТАТЫ

Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com

