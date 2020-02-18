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Чемпионат Пан-Америки по греко-римской и вольной женской борьбе, 07.03.2020, Прямая онлайн видео трансляция из Оттавы, смотреть

В субботу 7 марта, на коврах спорткомплекса "Shaw Centre" в канадском городе Оттава, продолжится Чемпионат Пан-Америки по спортивной борьбе 2020 года. Во 2-й соревновательный день ЧА-2020, нас ждут борцовские баталии с участием атлетов греко-римского или классического стиля в весовых категориях - 77, 82 и 87кг. А также женщины в трех весах 59, 68 и 72кг.


В текущем Олимпийском цикле Чемпионат Пан-Америки не участвует в распределении путевок на Олимпийские Игры в Токио, поэтому сегодня у нас борьба исключительно за награды. 
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Главными фаворитами на Пан-Американском Чемпионате конечно традиционно являются борцы сборных США и Кубы. Будем внимательно следить за их выступлением в прямом эфире.

В общем жарко сегодня будет на канадских коврах. Не пропустите прямой эфир Чемпионата Пан-Америки по греко-римской борьбе. Начало прямой онлайн видео трансляции Чемпионата Азии в 17.30 - по-Киеву или 18:30 Москве и Минску. Финалы  00-00 Киев, 01-30 мск.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА, ЖЕНСКАЯ ВОЛЬНАЯ БОРЬБА Чемпионат Пан-Америки-2020, смотреть прямой эфир из Оттавы, сегодня




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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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